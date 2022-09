Nomination : deux nouvelles nominations pour le ComitÃ© de Direction de VSB Ã©nergies nouvelles

VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce la nomination de Damien Piana comme Directeur Technique et Sophie Almeida comme Directrice Administrative et Financière. Tous deux rejoignent le Comité de Direction (CODIR) de l’entreprise.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC), Damien Piana (49 ans) affiche plus de 25 années d’expérience dans le secteur de l’énergie, dont 16 dans les énergies renouvelables. Après avoir occupé différents postes d’ingénieur chez Technip, Damien Piana a été chef de projet construction puis Head of Project Management chez Nordex, pour devenir en 2012 Directeur Général Adjoint en charge des Opérations à la Compagnie du Vent (Groupe ENGIE). Damien Piana occupait le poste de Directeur des Opérations chez ENGIE Green depuis 4 ans.Membre actif du Comité de Direction de VSB énergies nouvelles, rattaché au Gérant/Directeur Général de l’entreprise, Damien Piana est en charge du déploiement de la stratégie VSB auprès des équipes. Il est garant de la synergie et de l’expertise entre les services ingénierie, construction, exploitation et maintenance de VSB et assure un contact régulier avec les principaux clients, fournisseurs et sous-traitants, ainsi que le strict respect des règles de santé et de sécurité pour le personnel. Damien Piana est responsable d’une équipe de 50 collaborateurs répartis sur 6 agences.

Sophie Almeida, 36 ans, est titulaire d’un Master of Business in Audit Expertise de Neoma Business School (Rouen). Après avoir passé 2 ans chez Bouygues Construction comme Contrôleur Financier, Sophie Almeida a rejoint le groupe ENGIE, où elle a occupé durant 11 ans plusieurs fonctions dans le contrôle de gestion, le M&A et le financement depuis Paris et Londres. Dans ses dernières fonctions, elle occupait la fonction de Directrice Financière au sein de la Business Unit Renouvelables, et était en charge du périmètre Europe hors France. Ces postes l’ont conduite à travailler pour l’Europe, les Etats-Unis et l’Amérique latine. Membre actif du Comité de Direction de VSB énergies nouvelles et rattachée directement au Gérant/Directeur de l’entreprise, Sophie Almeida va contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de VSB énergies nouvelles. Elle est responsable des services administratif, comptable, juridique et financier pour les activités situées en France. A ce titre, elle pilote notamment les activités d’acquisitions et de financement des projets dans le respect des règles juridiques et fiscales. Elle s’appuie sur une équipe de 13 collaborateurs répartis sur 2 agences.

« Nous sommes ravis d’accueillir Damien et Sophie dans la VSB family », explique Maël Lagarde Directeur Général de VSB énergies nouvelles. «Leurs expériences respectives dans le secteur de l’énergie et leur volonté de s’engager dans la transition énergétique en font des recrues de choix qui mettront tout en œuvre pour contribuer au changement de dimension de VSB énergies nouvelles et atteindre notre objectif actuel : intégrer le top 5 des producteurs d’énergies renouvelables indépendants français. »