La 14ème centrale solaire de la coopérative Enercitif inaugurée par la Ville de Paris

La centrale d’une surface de 200 m² installée sur la toiture d’une école du 12ème arrondissement parisien a une capacité annuelle de production de 32 000 kWh. Elle a été inaugurée officiellement par les élus qui ont rappelé l’objectif d’ici 2050 de construire une ville neutre en carbone et 100 % à énergies renouvelables.

Fruit d’un partenariat fort entre la Ville et les citoyens, cette centrale photovoltaïque construite par la coopérative citoyenne Enercitif, a été mise en service en début d’année. Le 7 septembre dernier, à l’occasion de son inauguration, Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12ème arrondissement, Eléonore Slama, adjointe à la mairie du 12ème arrondissement, et les représentants de la coopérative Enercitif ont pu visiter la centrale constituée de102panneaux solaires posés sur la toiture de l’école Lamoricière, Paris 12ème. Cette installation d’une puissance électrique de36kWc dispose d’une capacité annuelle de production de 32000 kWh, soit la consommation annuelle d’une douzaine de ménages. L’électricité verte produite est vendue au fournisseur coopératif et citoyen Enercoop. La centrale qui a été construite par la PME francilienne Sunvie affiche un Bilan Carbone® vertueux. Ses panneaux photovoltaïques de fabrication européenne, et sans terres rares, sont entièrement recyclables.

La 15ème centrale mise en service d’ici fin septembre

Cette réalisation s’inscrit dans le projet «Quartiers populaires à énergie positive», né en 2016 dans le cadre du Budget participatif de la Ville de Paris. Ce sont au total 15 toitures qui ont été mises à disposition de la coopérative Enercitif pour y installer des centrales solaires, dont 9 par la Ville (établissements scolaires, sportifs ou d’animation) et 6 par des bailleurs sociaux. Le co-investissement entre la Ville et ses habitants – le Budget participatif d’un côté, une levée de fonds citoyenne en 2019 de l’autre – a permis le financement de ces projets. Cette démarche s’inscrit dans le Plan climat de Paris-100 % renouvelable en 2050, dont 20 % produit localement-et dans le développement de la participation citoyenne. Dans cette dynamique, 14 centrales ont déjà été mises en service par la coopérative depuis un an et demi, la 15ème le sera d’ici fin septembre. Au total, ces 15 centrales, d’une puissance cumulée d’environ 750 kWc, assureront une production annuelle de 700 MWh, équivalent à la consommation d’environ 250 foyers, pour un budget d’investissement d’environ 1 M€. Des projets rendus possibles grâce au travail des bénévoles de la coopérative, assurant le développement et la maîtrise d’ouvrage, en articulation étroite avec les services de la Ville.

Les citoyens plus que jamais acteurs du changement !

La coopérative créée en 2018 et qui rassemble déjà plus de 330 membres associés, invite les Parisiens à la rejoindre pour participer concrètement à la transition énergétique. Chacun peut devenir sociétaire et donner du sens à son épargne en prenant entre une et dix parts (100 € la part) dans la société à gouvernance coopérative. Cet investissement participatif permet aux citoyens d’agir à la fois pour la planète et pour leur quartier, avec l’assurance que chaque voix compte, puisque le principe “une personne = une voix” régit les décisions de la coopérative. Enercitif s’inscrit dans le mouvement de l’énergie citoyenne, porté par le réseau Energie Partagée, pour le déploiement d’un modèle énergétique décentralisé, maîtrisé par les acteurs citoyens locaux. Près de 300 projet sont déjà vu le jour sur l’Hexagone. Les co-présidents d’Enercitif, Patrick Gèze et Gilles Wintrebert, rappellent d’une même voix que «face à l’urgence climatique, l’inaction n’est plus possible. Chacun peut agir dès maintenant grâce à deux leviers : la sobriété et les énergies renouvelables. Enercitif appelle les habitants de Paris et des environs à la rejoindre pour participer concrètement à ce défi».

Un projet résilient qui rapproche les citoyens, les collectivités et les professionnels de l’énergie

Le mouvement Enercitif est né de la rencontre du collectif citoyen Enercitif et l’ambition de la Ville de Paris. Il a reçu le soutien de la Région Île-de-France (pour les études)et des acteurs de l’énergie citoyenne. Ainsi, Tener’IF, exploitant de la centrale solaire de la Halle Pajol, détenu principalement par Énergie Partagée, est entré au capital d’Enercitif pour appuyer la dynamique citoyenne en Île-de-France. Enfin, pour construire et maintenir les centrales solaires, Enercitif s’appuie sur deux entreprises de référence, Solstyce et Sunvie, avec le conseil de Cythelia (assistant maître d’ouvrage).Avec le soutien du climatologue Jean Jouzel, parrain d’Enercitif (Prix Nobel de la Paix 2007 avec le GIEC) dont il a été le vice-président du groupe scientifique de 2002 à 2015, Jean Jouzel ne cesse d’alerter sur l’ampleur du dérèglement climatique et l’urgence à agir pour renverser la tendance : «Pour côtoyer la neutralité carbone en France en 2050, c’est maintenant qu’il faut passer la vitesse supérieure. Je suis convaincu que la participation active des citoyens est un levier majeur pour y arriver». Ce qui l’amène à soutenir Enercitif : “Parce que l’urgence climatique est là, parce que le changement est entre nos mains, je soutiens le projet d’Enercitif et invite les Parisiens à rejoindre cette belle aventure collective”.