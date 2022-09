Qualitâ€™EnR fait Ã©voluer ses qualifications QualiPV dans un contexte favorable aux formations dÃ©diÃ©es au solaire

Cette semaine les qualifications QualiPV de Qualit’EnR opèrent leur mue. Suite à la publication de l’arrêté tarifaire relevant à 500 kWc le plafond des tarifs d’achat en « guichet ouvert », Qualit’EnR étend le champ de sa qualification QualiPV 0-250 à 500 kVA. En conséquence et dans un souci d’harmonisation sur la dénomination de ses qualifications, QualiPV 0-250 devient QualiPV 500 et QualiPV Elec, qui porte sur les installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, est rebaptisée QualiPV 36. Autre nouveauté, QualiPV module Bât voit son champ étendu à la surimposition de tous les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau électrique liés au bâtiment. Ces nombreux changements s’inscrivent dans un contexte favorable aux formations dédiées au solaire puisque les demandes d’agrément initial des centres de formation augmentent depuis le début de l’année – 16 demandes portant sur les 6 modules de formation « solaire » depuis janvier – accompagnant ainsi la forte demande des installateurs pour un secteur promis à un bel essor. Détails !

Une bascule automatique pour les entreprises qualifiées

En cette semaine de rentrée, les 254 entreprises qualifiées QualiPV 0-250 vont basculer automatiquement sur le module QualiPV 500 et pourront désormais faire valoir leur qualification pour la solarisation des bâtiments, hangars et ombrières d’une puissance installée inférieure ou égale à 500 kVA. Les 1 200 entreprises qualifiées QualiPV Elec verront leur certificat de qualification basculer automatiquement en QualiPV 36. Enfin, les 386 entreprises détentrices de la qualification QualiPV Bât voient la surimposition de panneaux photovoltaïques venir compléter le champ de leur qualification qui, jusqu’alors permettait uniquement les installations photovoltaïques intégrées au bâti. Avec cette extension, Qualit’EnR affiche clairement le savoir-faire des couvreurs et reconnaît leurs compétences tant en intégration qu’en surimposition et ce, quelle que soit la puissance installée.

Les formations dédiées au solaire à nouveau plébiscitées

Depuis le début de l’année, Qualit’EnR a enregistré 45 nouvelles demandes d’agrément initial de la part d’organismes de formation partout en France. Un chiffre qui représente 17 % du nombre d’organismes agréés par Qualit’EnR aujourd’hui (262). 3 « Ces nouvelles demandes sont portées par la thématique IRVE d’une part et par les 6 formations dédiées au solaire thermique et au solaire photovoltaïque. Cela montre que sur un volume de centres de formation agréés relativement stable, le type d’agréments recherché évolue en faveur des thématiques propres au photovoltaïque et au solaire thermique », explique Maxence Olivard, Responsable des pôles audit et formation chez Qualit’EnR. Cette tendance est confirmée par l’augmentation du nombre de stagiaires formés sur les référentiels photovoltaïques. « La formation « Générateur PV raccordé au réseau – compétence électricité » continue sa croissance avec une augmentation de 43 % du nombre d’installateurs formés (vs. même période en 2021). Le module de formation dédié aux installations photovoltaïques de moyennes et hautes puissances a été suivi par plus de 4 700 stagiaires depuis sa création en 2019, la croissance est de 68 % par rapport à la même période en 2021. Enfin, le module « Générateur photovoltaïque raccordé au réseau – compétence intégration au bâti » conserve le même volume de stagiaires par rapport à l’année dernière (+3 % par rapport à 2021) », détaille Maxence Olivard. En examinant la répartition régionale des stagiaires formés aux EnR, on observe que la Région Île-deFrance, qui représente désormais 16 % des stagiaires formés aux EnR en France et rattrape ainsi son retard en nombre de stagiaires formés, prend la première place sur la formation des professionnels en solaire thermique (202 stagiaires formés depuis le début de l’année) et la 4ème place concernant le photovoltaïque.