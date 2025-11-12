Etats-Unis : TotalEnergies fournira de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire Ã  des data centers de Google pendant 15 ans

TotalEnergies et Google ont signÃ© un contrat de vente dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) de 15 ans pour fournir Ã Google un volume total de 1,5 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable certifiÃ©e provenant de la centrale solaire Â«Â MontpelierÂ Â» de TotalEnergies, situÃ©e dans lâ€™Ohio.

En phase finale de construction, la centrale solaire dÃ©veloppÃ©e par TotalEnergies est raccordÃ©e au rÃ©seau PJM, le plus vaste des Ã‰tats-Unis, et contribuera Ã alimenter les data centers de Google dans lâ€™Ohio. Â« Renforcer le rÃ©seau en dÃ©ployant une Ã©nergie plus fiable et propre est essentiel pour soutenir lâ€™infrastructure numÃ©rique dont dÃ©pendent les entreprises et les particuliers Â», a indique Will Conkling, Directeur de lâ€™Ã©nergie propre et de lâ€™Ã©lectricitÃ© chez Google.

Une vision commune pour lâ€™alimentation des data centers

Cet accord reflÃ¨te en effet la stratÃ©gie de Google visant Ã intÃ©grer de nouvelles Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es dans les rÃ©seaux Ã©lectriques oÃ¹ lâ€™entreprise est implantÃ©e. Â« Notre collaboration avec TotalEnergies contribuera Ã alimenter nos data centers et Ã soutenir la croissance Ã©conomique de lâ€™Ohio Â» poursuit Will Conkling. Il sâ€™inscrit Ã©galement dans la stratÃ©gie de TotalEnergies visant Ã proposer des solutions Ã©nergÃ©tiques sur mesure pour les data centers, lesquels ont reprÃ©sentÃ© prÃ¨s de 3 % de la demande Ã©nergÃ©tique mondiale en 2024.

Â« Nous nous rÃ©jouissons de renforcer notre partenariat avec Google grÃ¢ce Ã cet accord visant Ã fournir de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable Ã leurs data centers dans lâ€™Ohio Â», prÃ©cise StÃ©phane Michel, PrÃ©sident Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. Â« Cet accord illustre la capacitÃ© de TotalEnergies Ã rÃ©pondre aux besoins Ã©nergÃ©tiques croissants des grandes entreprises technologiques en sâ€™appuyant sur notre portefeuille intÃ©grÃ© dâ€™actifs renouvelables et flexibles. Il contribue Ã©galement Ã lâ€™atteinte de notre objectif de 12 % de rentabilitÃ© dans le secteur de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Â»

Des accords avec de nombreuses entreprises industrielles

TotalEnergies dÃ©ploie un portefeuille de 10 GW aux Ã‰tats-Unis, comprenant des projets solaires terrestres, Ã©oliens et de stockage par batteries, dont 1 GW situÃ© sur le marchÃ© PJM dans le nord-est du pays, et 4 GW sur le marchÃ© ERCOT au Texas. Ce contrat de vente dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã Google vient sâ€™ajouter Ã ceux dÃ©jÃ signÃ©s par TotalEnergies avec plusieurs autres grandes entreprises, parmi lesquelles Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol.