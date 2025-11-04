GreenYellow et Sasol Italy initient la construction dâ€™une centrale solaire de 5,1 MWc Ã€ Terranova Dei Passerini

GreenYellow et Sasol Italy, filiale italienne du groupe multinational spÃ©cialisÃ© dans les secteurs de la chimie et de l’Ã©nergie, ont inaugurÃ© en Italie le dÃ©but des travaux de construction d’une nouvelle centrale solaire photovoltaÃ¯que dans la municipalitÃ© de Terranova dei Passerini (province de Lodi, Lombardie). Avec une capacitÃ© installÃ©e de 5,1 MWc, cette installation marque une Ã©tape clÃ© dans la stratÃ©gie de durabilitÃ© et dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de Sasol Italy. Un projet emblÃ©matique pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et renforcer lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de lâ€™industrie italienneÂ !



ImplantÃ©e sur un terrain appartenant Ã Â Sasol Italy, la centrale, dâ€™uneÂ capacitÃ© installÃ©e totale de 5,1 MWc, sera dÃ©veloppÃ©e dans le cadre dâ€™unÂ contrat PPA (Power Purchase Agreement)Â sur-mesure et clÃ© en main.

Un projet Ã fort impact Ã©conomique et environnemental

Ce modÃ¨le permettra Ã Sasol Italy de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© verte, locale et compÃ©titive grÃ¢ce Ã desÂ conditions Ã©conomiques favorables et stables au fil du temps. Lâ€™entreprise pourra ainsi consommer lâ€™Ã©lectricitÃ© produite directement sur son site, gÃ©rer le surplus et bÃ©nÃ©ficier dâ€™une garantie de disponibilitÃ© pendant toute la durÃ©e du contrat. Â« Ce projet marque une nouvelle Ã©tape importante dans notre parcours de transition Ã©nergÃ©tique et confirme notre volontÃ© de collaborer avec des partenaires tels que GreenYellow pour mettre en Å“uvre notre stratÃ©gie de dÃ©veloppement durable chez Sasol Italy et atteindre notre objectif de rÃ©duction des Ã©missions sur nos sites industriels italiens. Â»Â souligneÂ Sebastiano Durante, Senior Manager Strategic Sourcing Energy & Emissions de Sasol Italie. LaÂ mise en serviceÂ du site est prÃ©vue pour leÂ second semestre 2026. Ã€ pleine capacitÃ©, la centraleÂ produira + 7,6 GWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de laÂ consommation Ã©lectriqueÂ annuelle de plus deÂ 2 800 foyers italiens.Â Cette production permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 4 000 tonnes de COâ‚‚ par an, contribuant ainsi concrÃ¨tement aux objectifs climatiques de Sasol et de lâ€™Italie. Le projet a Ã©galement bÃ©nÃ©ficiÃ© de la contribution dâ€™EEMAXX INNOVATION, partenaire impliquÃ© depuis la phase de conception et dans la gestion du processus dâ€™autorisation prÃ©alable Ã la construction.

Un modÃ¨le innovant pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique des industriels

PrÃ©sent lors du lancement des travaux,Â Rolando Furlong, General Manager de GreenYellow Europe,Â ajoute :Â Â« Ce projet incarne parfaitement notre vision : rendre la transition Ã©nergÃ©tique accessible et durable pour les entreprises. Lâ€™Italie constitue un marchÃ© stratÃ©gique pour GreenYellow en Europe, et cette initiative illustre concrÃ¨tement notre dÃ©termination Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique des acteurs industriels italiens. En collaborant avec des partenaires tels que Sasol, nous apportons une contribution tangible Ã la dÃ©carbonation du secteur industriel et Ã la construction dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique plus rÃ©silient. Â»

Le projet solaire de Terranova dei Passerini consolide la position deÂ GreenYellowÂ en tant qu’accÃ©lÃ©rateur engagÃ© de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ des entreprises en Italie. GrÃ¢ce Ã desÂ projets clÃ©s en main entiÃ¨rement personnalisÃ©s, intÃ©grantÂ lâ€™Ã©tude, le financement, lâ€™installation, la gestion et la maintenance, ce modÃ¨le permet aux entreprises de se concentrer sur leur cÅ“ur de mÃ©tier,Â tout en confiant Ã Â GreenYellowÂ laÂ supervision technique et opÃ©rationnelleÂ de leurs installations en touteÂ sÃ©rÃ©nitÃ© et confiance. Le projet sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de dÃ©veloppement de GreenYellow, qui ambitionne de renforcer sa prÃ©sence en Europe et de sâ€™imposer comme le leader du solaire dÃ©centralisÃ©.Â Â« Ce projet consolide notre capacitÃ© Ã accompagner les clients industriels dans leur parcours de dÃ©carbonation. Lâ€™Ã©nergie reprÃ©sentant lâ€™un des principaux postes de coÃ»t pour lâ€™industrie, nous offrons aux entreprises un accÃ¨s Ã uneÂ Ã©nergie verte, locale, prÃ©visible et compÃ©titive. GrÃ¢ce Ã desÂ modÃ¨les contractuels flexibles, tels que lesÂ PPA sur site, nous leur permettons de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©nergie renouvelable avantageuse, tout en rÃ©duisant leur exposition aux fluctuations du marchÃ© et leur dÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique. Â» prÃ©cise Pierre Marouby, Country Manager deÂ GreenYellow Italy.