Nomination de Declan Cullinane en tant que Directeur GÃ©nÃ©ral d’Amarenco Irlande

Le 9 avril 2025 – Amarenco est heureux d’annoncer la nomination de Declan Cullinane au poste de Directeur Général d’Amarenco Irlande. Cette nomination intervient dans le cadre du renforcement de la stratégie de développement de l’entreprise sur le marché irlandais, où Amarenco poursuit son ambition de croissance dans les secteurs du photovoltaïque, de l’agri-PV et du stockage d’énergie.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, Declan Cullinane est reconnu pour son expertise dans la gestion de projets à grande échelle et dans la direction stratégique des projets de transition énergétique. Avant de rejoindre Amarenco, il a occupé des postes de direction chez BayWa r.e., Vestas et GE, contribuant au développement de projets solaires majeurs et à la consolidation de la position des entreprises sur le marché des énergies renouvelables.

En tant que Président du Conseil d’Administration de l’Irish Solar Energy Association (ISEA) depuis 2024, Declan Cullinane met à profit son expérience en gestion de projets, en planification stratégique et en gestion des risques pour soutenir la transition énergétique de l’Irlande. Son leadership au sein d’Amarenco sera un atout précieux pour l’entreprise alors qu’elle continue d’élargir son portefeuille de projets solaires et de solutions de stockage en Irlande comme à l’international.

“Depuis peu, j’ai eu le privilège de rejoindre Amarenco, un acteur pionnier dans le domaine de l’énergie photovoltaïque régénérative et de la transition énergétique, pour participer au pilotage de sa croissance et de son développement dans une nouvelle ère. Nous sommes à un tournant majeur dans la vie de l’entreprise, et je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à ce nouveau chapitre de son histoire” se réjouit Declan Cullinane, Directeur Général d’Amarenco Irlande.