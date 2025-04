Louis Aliot sous les ombriÃ¨res solaires de la station de recharge des bus de Perpignan : drÃ´le dâ€™endroit pour une rencontre

Au titre de maire de Perpignan, Louis Aliot, maire de la cité catalane, a participé mardi 8 avril dernier à l’inauguration de la station électrique et des ombrières photovoltaïques du centre d’exploitation et de maintenance de Sankéo de sa ville. En compagnie du préfet Thierry Bonnier et du président de Métropole Robert Vila. Alors que son parti dit pis que pendre des renouvelables, agitant même le chiffon rouge de la censure sur le vote de la prochaine PPE, l’occasion était rêvée de faire parler le vice-président du RN de l’énergie solaire…

Le soleil était au rendez-vous. Les modules solaires perchés à quatre mètres cinquante de haut, à leur point bas des ombrières, scintillaient et produisaient des électrons verts pour l’ensemble du site en autoconsommation. D’une puissance de 500 kWc, cette installation solaire en ombrières financée par Perpignan Méditerranée Métropole accueille la flotte des bus de la ville et notamment les dix bus électriques (20 en 2028) qui sillonnent le territoire. De quoi anticiper la ZFE perpignanaise qui ne sied guère, et alors pas du tout au premier édile. De ZFE, le RN ne veut pas en entendre parler, Louis Aliot en tête.

Dans son discours inaugural, Louis Aliot s’est félicité de cet investissement qui permet « la préservation de l’environnement et la baisse du bilan carbone de la ville ». Il poursuit : « L’électrification des transports est une bonne chose, pour la santé et le confort en général. Dans notre département, le solaire, et je dis bien le solaire, est une chose qui doit avancer plus vite qu’ailleurs eu égard à l’ensoleillement. Nous sommes d’ailleurs un département pionnier avec notamment le four solaire expérimental d’Odeillo, un laboratoire toujours très actif. Tout cela est important pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Nous devrions avoir plus de solaire depuis très longtemps sur ce territoire » conclut monsieur le maire qui souffle plutôt le chaud sur l’énergie solaire. En public…

En aparté, Louis Aliot en dira davantage sur son rapport aux renouvelables. Et cela tranche ! « Je suis anti éolien et pour le solaire, pour l’instant, je demande encore à voir. D’où viennent les panneaux, quid de l’entretien, de la durée de vie ? Une PAC est plus économique que des panneaux. En matière d’énergie, je suis surtout très favorable au nucléaire, l’énergie la moins chère et la moins carbonée ». Quand on lui retorque que Flamanville est à l’arrêt avec un nouveau report de mise en marche, après douze ans de dépassement de travaux, que son coût a dépassé les 23 milliards d’euros contre les trois prévus au départ, que les six futurs réacteurs nucléaires EPR2 ne devraient produire leurs premiers électrons qu’en 2038 pour un coût de plus de cent milliards, les objections n’impriment guère. « Sur ces sujets, je suis à l’écoute de Jean-Philippe Tanguy (ndlr : monsieur énergie du RN). Nous devons mettre l’argent dans le nucléaire, pour aller vers le progrès de l’atome » insiste-t-il. En ce sens, Louis Aliot garde sa ligne directrice et confirme ses dires entendus au grand Jury RTL de dimanche 6 avril dernier : « On veut moins d’argent dépensé de subventions pour le renouvelable et évidemment plus d’énergie nucléaire. C’est l’énergie la plus décarboné, et celle qui a un fonctionnement, j’allais dire, sur une plage horaire de 24/24 ».

Autant dire que sur la proposition de PPE pourtant assez conservatrice sur le renouvelable, le maire de Perpignan est affirmatif. « En l’état, c’est 30% de plus pour le consommateur final ». Pour le RN, renouvelables riment forcément avec dépenses publiques alors que l’énergie solaire est devenue l’énergie la plus compétitive du monde. Nous vivons une époque où les arguments factuels s’écrasent contre les idéologies bien ancrée, et celle de l’atome est loin d’être en reste en la matière. Les futurs débats à l’Assemblée s’annoncent tendus…