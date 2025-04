La PPE 3 acte le passage à une nouvelle ère vers plus de flexibilités

En France comme dans le reste de l’Europe, les prix de gros de l’électricité chutent drastiquement pendant les heures de production solaire. La priorité doit maintenant être donnée à l’électrification et au développement des flexibilités. Pour Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, c’est avant tout la confirmation de sa vision : le stockage par batterie est la solution pour aider les industriels et autres électro-intensifs à sortir gagnants de cette nouvelle ère de volatilité des prix. Le stockage par batterie, le nouveau pilier de la transition énergétique !

Désormais en France, en matière de politique énergétique, la priorité doit être donnée à l’électrification des usages et au développement des flexibilités. La France produit de l’électricité décarbonée à un niveau record, mais paradoxalement, le mix énergétique total français dépend toujours à 60% d’énergie fossiles importées. Il est urgent d’électrifier le transport (véhicules électriques), le chauffage (pompes à chaleur) et les processus industriels, à la fois pour des raisons écologiques, économiques, et géopolitiques. Le pays a la capacité d’assurer son autonomie énergétique à un coût compétitif, et de devenir les leaders de l’économie décarbonée de demain. Les décisions du gouvernement dans le PLF 2025 vont pourtant à l’encontre de l’électrification avec de nombreuses réductions : du bonus à l’achat d’un véhicule électrique et des aides à la rénovation énergétique des logements, tout en augmentant les taxes sur l’électricité.

Déplacer de la consommation d’électricité vers les heures d’abondance

Le développement des énergies renouvelables variables doit nécessairement s’accompagner d’une hausse de l’électrification, et d’un développement des flexibilités, à l’aide du déplacement de la consommation d’électricité vers les heures d’abondance, ou encore grâce au stockage par batterie. Ainsi, les prix de gros de l’électricité sont souvent à 0€ en milieu de journée, du fait de l’abondance de l’énergie solaire – 2025 devrait d’ailleurs atteindre de nouveaux records en la matière (Voir l’observatoire des prix). Les industriels, directement exposés à ces prix de gros, peuvent ainsi charger des batteries gratuitement à ces heures, et utiliser cette énergie pour éviter une consommation lors des pics de prix le matin et le soir. Il est urgent de donner les mêmes incitations aux particuliers et aux entreprises plus faiblement consommatrices. La réforme des heures creuses va dans le bon sens, mais elle arrive trop tard (mise en vigueur progressive en 2026 et 2027).

Le stockage par batterie à la rescousse des projets photovoltaïques grâce à l’autoconsommation

Les projets photovoltaïques de tailles petites et moyennes (jusqu’à 500 kWc) pouvaient compter sur des tarifs d’achats soutenus par l’Etat, mais la récente réforme du S21 acte la baisse de ce soutien. Sans ce soutien, injecter de l’énergie solaire sur le réseau électrique est très peu rémunéré, la valeur de marché de la production solaire est d’environ 40€/MWh, bien en deçà du prix de revient des installations photovoltaïques. En revanche, autoconsommer son énergie permet d’économiser toujours d’économiser entre 100 et 200 €/MWh, en évitant :

● L’achat d’énergie sur le réseau (fourniture)

● Le TURPE (tarif d’utilisation du réseau public d’électricité), en forte hausse

● Les taxes sur l’électricité (droits d’accise), en hausse également

Le stockage d’énergie est la clef de cette transformation. Il permet de maximiser l’autoconsommation et d’optimiser la rentabilité des projets solaires, en particulier pour les projets de grande taille. Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy, estime qu’il est possible de « construire de beaux projets photovoltaïques sans soutien de l’Etat. Preuve concrète : nous avons récemment mis en service une batterie de 2,5 MWh couplée à une centrale de 2 MWc. Résultat : 85% d’autoconsommation et 50% des besoins du site couverts, sans aucune aide publique. Notre vision : le solaire de demain sera intelligent, flexible et piloté.”

storioenergy.com/fr/blog/observatoire-des-prix-de-l-electricite