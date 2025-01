AuRA Digital Solaire repense sa gouvernance pour accélérer la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes

AuRA Digital Solaire, organisme qui réunit les acteurs régionaux de la filière solaire, franchit une étape décisive de son développement en adoptant le statut d’association. Objectif : renforcer son action de promotion de la décarbonation par l’énergie solaire, en fédérant l’ensemble des acteurs de l’écosystème. Objectif solaire !

Portée par sa nouvelle présidente, Clara Trevisiol, l’association aspire à positionner l’Auvergne-Rhône-Alpes comme un territoire exemplaire de la transition énergétique, en inscrivant durablement l’énergie solaire dans le paysage énergétique régional.

Une vision ambitieuse pour le déploiement du solaire sur le territoire

Réussir l’accélération du déploiement de l’énergie solaire et de la décarbonation sur le territoire AURA : c’est la mission d’AuRA Digital Solaire. Ce nouveau statut d’association loi 1901 reflète la montée en puissance de ses ambitions pour inscrire durablement l’énergie solaire dans le paysage énergétique régional et national, contribuant à une décarbonation efficace et rapide du territoire. “Nous croyons en une énergie solaire propre, locale et accessible à tous. Cette nouvelle organisation traduit notre volonté d’aller encore plus loin pour soutenir des projets ambitieux et renforcer la place du solaire sur notre territoire. Avec ce nouveau statut, nous pouvons désormais accueillir parmi nos membres des collectivités et des associations, qui suivent de très près les sujets en lien avec les EnR ”, indique la présidente Clara Trevisiol. Forte de six ans d’activité, l’association ambitionne désormais de passer un cap pour fédérer l’ensemble des acteurs de la transition énergétique pour faire réussir les objectifs régionaux. Au troisième trimestre 2024, la région AURA a atteint une puissance installée de 2 802 MW, marquant une croissance de 26,39 % par rapport au troisième trimestre 2023, qui témoigne d’une forte dynamique portée par de nouvelles installations raccordées au réseau tout au long de l’année. Le nombre d’installations a quant à lui augmenté de 29,14% sur la même période. La région AURA se classe aujourd’hui troisième en termes de puissance solaire installée derrière la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. AuRA Digital Solaire ambitionne ainsi de contribuer au développement de l’énergie solaire sur le territoire, en phase avec les objectifs fixés par le SRADETT (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) visant à augmenter la capacité solaire installée de 16% par an entre 2023 et 2030 pour atteindre l’objectif de 6 500 MW d’ici 2030.

Fournir des solutions innovantes à forte valeur ajoutée économique, sociale et environnementale

L’association se donne pour mission de faire réussir l’accélération du déploiement de l’énergie solaire et de la décarbonation sur le territoire de la région AURA, à travers différentes actions :

Fédérer et créer une synergie entre les acteurs de la filière : réunir les adhérents et leur mettre à disposition un ensemble d’outils pour favoriser les échanges et développer l’activité solaire.

Former et informer : centraliser et diffuser les connaissances et les bonnes pratiques pour améliorer continuellement la qualité de la filière (veille, formation…).

Communiquer et représenter : animer la filière au travers de divers évènements et être le porte- voix de la filière solaire en AURA (communication à destination des institutions et des regroupements d’acteurs de la filière).

Favoriser l’emploi : contribuer à la création d’emplois durables et écoresponsables dans la région (servir de relais, participer à l’élaboration de formations, accompagner les entreprises dans le recrutement et la fidélisation…).

Le conseil d’administration 2024-2027 est composé de 15 acteurs représentatifs de la filière photovoltaïque, eux-mêmes rassemblés sous 3 vice-présidences : Développement Territorial Grands Projets Toitures et ombrières Sous cette nouvelle direction, des groupes de travail sont mobilisés afin de promouvoir les technologies innovantes, diffuser les bonnes pratiques et améliorer les conditions de raccordement au réseau énergétique. Une organisation renouvelée pour une action renforcée “Nous avons à coeur de promouvoir le solaire connecté en sensibilisant les maîtres d’ouvrage, les collectivités et les entreprises aux bénéfices de cette pratique. Nous fédérons les acteurs régionaux et nous endossons un rôle de représentation de la filière auprès des institutions pour veiller à ce que les enjeux du solaire soient inscrits dans les politiques publiques et stratégies régionales”, précise Clara Trevisiol.