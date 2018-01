Nicolas Hulot, ministre de la transition Ã©cologique et solidaire confirme sa prÃ©sence lors du colloque du SER 2018

La participation de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, était attendue. Elle a désormais été officiellement confirmée. On retrouvera donc le ministre le jeudi 8 février prochain à la Maison de l’UNESCO à Paris auprès des professionnels des Renouvelables lors du 19ème colloque du SER. Intitulée Accélérons la croissance des énergies renouvelables, face à l’urgence climatique, cette journée s’articulera autour de trois tables rondes :

- Après l’accord de Paris, un monde en transition

- Énergies renouvelables : une ambition industrielle et sociale pour l’Europe

- Énergies renouvelables : les territoires, premiers acteurs de la transition

Partout dans le monde, des États, des territoires, des villes, des entreprises, des particuliers font le choix des énergies renouvelables. L’enjeu est crucial ; il s’agit de maintenir le réchauffement climatique à 2°. Malgré le développement rapide de ces énergies, propres, locales, inépuisables et compétitives, leur rythme de croissance reste insuffisant face au dérèglement climatique et il faut changer d’échelle.

