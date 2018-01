Nicolas Hulot exhorte les agriculteurs Ã  dÃ©velopper les EnR et annonce un quasi doublement des AO solaires

En visite dans un parc éolien et sur une centrale solaire à Juillé dans la Sarthe, au Pays des fermes de Loué et de ses volailles de plein air, Nicolas Hulot a incité les agriculteurs à investir dans les énergies renouvelables pour aider à l’accélération de la transition écologique. Ça confirme une conviction que j’ai, à savoir que l’agriculture doit être partie prenante de la transition énergétique : si elle a pu être en matière climatique un problème, elle peut aussi être une solution, a confié le ministre de la Transition écologique et solidaire.

Nicolas Hulot a confirmé auprès des éleveurs sa volonté de faire de la pédagogie pour essayer de rendre acceptables les fermes solaires auprès du reste de la population française. Nous sommes en train de préparer un accélérateur de la transition écologique pour changer d’échelle, notamment dans les appels d’offres : on va quasiment multiplier par deux sur le solaire, a-t-il souligné. Justement, près de 150 adhérents des Fermiers de Loué se sont convertis à l’énergie solaire, un investissement plus abordable que l’éolien à l’échelle d’une exploitation. Des investissements pour redorer le blason et l’image de marque des agriculteurs mais aussi un joli filet de sécurité financier qui aide à passer les mauvaises années.