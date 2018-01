En 2018, Fronius met le paquet sur les formations

Fronius renforce son programme de formations qualifiantes pour 2018 autour de la thématique : « Gamme Fronius SnapInverter* & Autoconsommation avec ou sans stockage ». Tout au long de l’année, et c’est une nouveauté, Fronius déploiera des formations en présentiel dans toute la France alors qu’elles étaient auparavant cantonnées à Roissy et à Lyon. Ces formations sont théoriques le matin et pratique l’après-midi. Elles peuvent permettre aux installateurs de devenir Fronius Service Partner et de pouvoir ainsi effectuer la maintenance des onduleurs encore plus facilement.

Concernant les webinars, Fronius lance l’année le 26 janvier 2018 11h00 avec le thème : produits et solutions photovoltaïques Fronius : applications résidentielles et commerciales. Suivront deux autres webinars, le 8 février 2018 à 16h00 sur l’optimisation de l’autoconsommation : pilotage de charges et stockage eau chaude et le 22 février 2018 16h00 avec le SolarWEB, le portail FRONIUS pour visualiser, optimiser et maintenir installations.

