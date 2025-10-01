Nicolas Goldberg Ã  l’UniversitÃ© d’Enerplan : ” Les acteurs du solaire sont condamnÃ©s Ã  innover ”

Nicolas Goldberg, expert Ã©nergie chez Colombus Consulting, est venue partager sa vision du positionnement de lâ€™Ã©nergie solaire dans le mix Ã©nergÃ©tique lors de lâ€™UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation organisÃ©e le 1er octobre dernier par Enerplan. Son constat est sans appel. Lâ€™avenir de la filiÃ¨re solaire sera dans lâ€™innovation ou ne sera pas. PrÃ©cisions !

Â« Il y a quelque chose dâ€™assez fascinant et qui est plutÃ´t une bonne nouvelle, chaque fois que lâ€™on fait des prÃ©visions sur le solaire, les pronostics sont dÃ©jouÃ©s. Et câ€™est comme cela tous les ans Â» se rÃ©jouit en prÃ©ambule Nicolas Goldberg. En effet, chaque annÃ©e, lâ€™Ã©quivalent du parc nuclÃ©aire franÃ§ais est installÃ© en solaire en Europe. La France a installÃ© 5 GW de solaire en 2024. Mais dâ€™autres pays ont installÃ© plus que cela et mÃªme des pays qui ne sont pas particuliÃ¨rement rÃ©putÃ©s pour Ãªtre Ã©colos comme la trÃ¨s pÃ©troliÃ¨re Pologne ou encore les Pays-Bas).

Il faut accÃ©lÃ©rer sur les renouvelables

Le solaire sâ€™installe vite et facilement, il a un faible impact paysager et sâ€™affiche comme lâ€™Ã©nergie phare de la dÃ©carbonation en Europe. Pourtant, il fait lâ€™objet dâ€™attaques rÃ©currentes. Notamment en France. Lâ€™un des problÃ¨mes soulevÃ©s ces derniers mois : les prix nÃ©gatifs. Â« Lâ€™objectif est de doubler la part de lâ€™Ã©lectricitÃ© dans la consommation dâ€™Ã©nergie. Sur ce plan, la France est en panne. Nous sommes trÃ¨s loin des 100 TWh de consommation Ã©lectrique en plus. Ceci nâ€™est pas liÃ© au solaire mais Ã un dÃ©ficit de consommation Ã©lectrique que personne nâ€™avait vu venir. Une situation, par ailleurs dramatique, car la France passe Ã cÃ´tÃ© de ses objectifs de dÃ©carbonation de lâ€™Ã©conomie Â» ajoute lâ€™expert. Dans ce contexte, la premiÃ¨re rÃ©action, largement soutenue par lâ€™extrÃªme droite, est de dire quâ€™il faut ralentir sur la capacitÃ© des renouvelables. Que nenni ! Il faut accÃ©lÃ©rer sur les renouvelables au contraire pour pallier les implacables hausses de consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã venir avec lâ€™Ã©lectrification des usages et le dÃ©veloppement es data centers. Petit rappel. Les prochains rÃ©acteurs arrivent en 2038. Il faut bien faire quelque chose avant. Â« Nous savons mieux gÃ©rer la surproduction que la sous-production comme lâ€™a dÃ©montrÃ© la derniÃ¨re crise Ã©nergÃ©tique. Si lâ€™EPR Flamanville produisait aujourdâ€™hui, nous aurions une production excÃ©dentaire. Parlerions-nous de problÃ¨me ? Bien sÃ»r que non Â» assÃ¨ne Nicolas Goldberg.

Â« Vous Ãªtes des leaders Â»

Câ€™est un truisme. Lâ€™Europe, la France ont besoin de nouveaux moyens dÃ©carbonÃ©s de production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Pour performer dans cette dynamique, il faut Ãªtre acteur dans lâ€™innovation. TrÃ¨s souvent, ce sont les plus petits acteurs qui innovent. La dÃ©centralisation a par exemple Ã©galement Ã©tÃ© un facteur dâ€™innovation via des acteurs locaux au sein des territoires. Â« Aujourdâ€™hui, vous, les acteurs de la filiÃ¨re solaire, vous Ãªtes des leaders, vous devenez prÃ©pondÃ©rants. Vous Ãªtes ainsi particuliÃ¨rement exposÃ©s. Et vous Ãªtes attaquÃ©s. Mais il faut vous dÃ©fendre, avec les bonnes solutions issues des stratÃ©gies dâ€™innovation. Innovez sur les plans technologiques, financiers ou mÃªme contractuels. Les opposants taxent vos Ã©nergies dâ€™intermittentes, montrez leur les briques de solutions : pilotage digital Ã la baisse ou Ã la hausse, effaÃ§abilitÃ© face aux prix nÃ©gatif, stockage, assistance via lâ€™IAâ€¦ Vous Ãªtes condamnÃ©s Ã innover Â» conclut Nicolas Golberg.