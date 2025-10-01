Engie Happy Hours Green : pour un petit coup dâ€™Ã©nergie renouvelable gratuite !

Engie a profitÃ© des UniversitÃ©s de lâ€™autoconsommation dâ€™Enerplan pour lancer une nouvelle offre disruptive en lien avec les renouvelablesÂ : les Â«Â Happy heures vertesÂ Â». Il sâ€™agit de deux heures dâ€™Ã©lectricitÃ© totalement gratuite chaque aprÃ¨s-midi. Une parade aux prix nÃ©gatifs ! On vous en dit plus.

Dans le cadre de la confÃ©rence dâ€™Enerplan dÃ©diÃ©e Ã lâ€™autoconsommation solaire, Engie a surpris son monde en lanÃ§ant une nouvelle offre. Son nomÂ : Â«Â Happy heures vertesÂ Â» avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© 100Â % renouvelable. Ce dispositif propose Â«Â deux heures dâ€™Ã©lectricitÃ© gratuites toutes les aprÃ¨s-midis de lâ€™annÃ©eÂ Â» entre 13 heures et 17 heures, avec un crÃ©neau au choix du client. Cette offre a un objectif bien dÃ©terminerÂ : pousser les clients Ã une consommation plus responsable en les incitant Ã programmer leurs appareils pendant les heures de forte production solaire. Celles oÃ¹ les prix nÃ©gatifs de l’Ã©lectricitÃ© deviennent prÃ©gnants une bonne partie de l’annÃ©e dÃ©sormais. Les programmateurs vont chaufferÂ ! Encore faudra-t-il y penser et les clients de prendre de nouvelles habitudes pour adapter sa consommation aux heures de forte production solaire. Un peu de pÃ©dagogie en susÂ !

Il sâ€™agit dâ€™une offre bÃ©nÃ©fique pour le client et lâ€™environnement. En programmant sa consommation lâ€™aprÃ¨s-midi, le client fera des Ã©conomies et, en mÃªme temps, profitera des heures oÃ¹ la production Ã©lectrique est la plus abondante. Comme dans le solaire. Tout cela incite Ã une consommation plus responsable. Lâ€™offre sera limitÃ©e Â«Â aux 100.000 premiersÂ Â» souscripteurs et pourrait permettre une Ã©conomie Â«Â dâ€™une centaine dâ€™euros par anÂ Â» pour un foyer de 80Â mÂ² avec une puissance de 9 kVA, selon les estimations dâ€™Engie livrÃ©es lors de la confÃ©rence Enerplan. A noter que dans ce contrat, des heures creuses seront aussi comprises dans ce contrat, de minuit Ã 6 heures du matin.