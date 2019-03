Nico Rosberg Ambassadeur dâ€™EVER Monaco 2019

Plus que jamais engagé en faveur de l’éclosion de nouvelles technologies et des questions environnementales, Nico Rosberg, champion du Monde de Formule 1 2016 et membre actif du championnat de Formula E, est heureux d’apporter son soutien à la Principauté en devenant ambassadeur de l’édition 2019 d’EVER Monaco, qui aura lieu du 8 au 10 mai prochains. Nico Rosberg, résident monégasque de longue date, soutient la Principauté dans son projet de réaliser la première Electric Week, en rapprochant EVER du championnat de Formula E, dont l’une des missions est de promouvoir le véhicule électrique en milieu urbain.

Nico Rosberg met sa notoriété aux services des EnR et de l’éco-mobilité

S.E.M. Bernard Fautrier, Président D’EVER Monaco se félicite, en cette période clé de transition énergétique, du soutien d’un grand champion tel que Nico Rosberg. « Je suis très heureux que Nico Rosberg accepte de s’associer à notre noble cause et s’engage auprès d’EVER Monaco. C’est à la fois une bonne nouvelle pour notre manifestation, mais aussi pour tous les fans de Formula E et de sport automobile responsable, qui vont pouvoir à la fois élargir leurs connaissances et satisfaire leur curiosité autour de notre exposition mais aussi du 3èmeE-Prix qui se déroulera non loin du Grimaldi Forum le 11 mai prochain. L’édition 2019 d’EVER Monaco sera j’en suis sûr un excellent cru. »

Nico, Rosberg, champion du monde de Formule 1 2016, partenaire de la Formula E et ambassadeur d’EVER Monaco : « Depuis que j’ai pris ma retraite de la Formule 1, j’ai toujours souhaité mettre ma notoriété au service de la Principauté et des manifestations qui permettent d’avancer en matière d’énergies renouvelables et de mobilité durable. Etre ambassadeur d’EVER Monaco, c’est aussi démontrer mon engagement envers les technologies de demain, et faire le lien entre écologie et sport automobile grâce à la venue de la Formula E en Principauté. »

EVER Monaco est l’événement dédié aux énergies renouvelables et à la mobilité durable le plus ancien de la Principauté

Depuis 2005, les plus grands constructeurs automobiles et de deux-roues, les énergéticiens, les institutions ainsi que de nombreuses entreprises du secteur sont venus exposer à EVER Monaco, qui bénéficie d’un emplacement et d’installations à la hauteur de l’événement. Après deux éditions organisées sous la grande verrière du Grimaldi Forum, l’édition 2019 d’EVER Monaco change de dimension pour rejoindre un espace encore plus grand « le Diaghilev » afin de répondre à une demande toujours plus forte. L’espace Ride and Drive, point de départ des essais dans les rues de la Principauté, est reconduit, alors qu’un espace intérieur dédié aux tests de petits véhicules sera proposé. Cette année des essais de bateaux électriques seront également possibles grâce à un partenariat avec le Yacht-Club de Monaco. Le parvis du Grimaldi Forum sera lui aussi utilisé pour les différentes manifestations qui ponctueront cette édition à nouveau riche en événements avec notamment l’exposition avec des stands dédiés aux énergies renouvelables et à la mobilité propre.

Plus d’infos…