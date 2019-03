Le Webzine GreenUnivers fait le point sur la start-up Sunchain

La start-up Sunchain a eu les honneurs du Webzine GreenUnivers en ce début de mois de mars. Après avoir évoqué l’historique de la spin-off de Tecsol, le webzine revient sur les projets en cours de la start-up et sur son premier projet, de Prémian, au nord-ouest de Béziers, dans l’Hérault raccordé depuis décembre 2018. A Prémian, une centrale photovoltaïque de 28 kW alimente six consommateurs publics (mairie, bureau de poste…) et privés (logements, boulangerie). On y append l’enjeu du projet qui est de valider l’intérêt de la blockchain pour certifier les transactions et mettre en place des règles de répartition dynamiques et personnalisées de la production solaire. Une gestion sur-mesure. GreenUnivers précise également que Sunchain a retenu pour sa blockchain la solution nommée « Hyperledger Fabrik », qui n’utilise pas de « jetons » – ou « tokens » – ni de cryptomonnaie et qui peu énergivore. Plutôt cohérent pour une GreenTech ! GreenUnivers en profite aussi pour dévoiler les futurs projets de la start-up, notamment en matière d’électromobilité ! A lire !

