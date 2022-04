NGK investit dans la spin-off de la cellule solaire pÃ©rovskite de l’universitÃ© de Kyoto

NGK INSULATORS (NGK), entreprise leader dans le domaine de la céramique, a investi dans EneCoat Technologies qui est impliquée dans le développement de cellules solaires à pérovskite.

EneCoat Technologies, une entreprise dérivée de l’Université de Kyoto, développe des cellules solaires à pérovskite PCS pour une plus grande efficacité et durabilité de la production d’énergie. NGK a investi dans cette pépite pour travailler à la mise en place de technologies de production qui contribueront à améliorer la qualité des PSC, cherchant à découvrir les possibilités de travailler avec les différents types de batteries de stockage de NGK, et visant à être une solution pour atteindre la neutralité carbone. Le Groupe NGK considère la neutralité carbone comme un problème social à résoudre dans le cadre de sa vision à moyen et long terme, NGK Group Vision : Road to 2050.

Les cellules solaires à pérovskite (PSC) sont un nouveau type de cellule solaire qui utilise un matériau à structure cristalline appelé pérovskite. Les PSC sont plus minces et plus légères que les cellules solaires en silicium cristal conventionnel et offrent une flexibilité qui leur permet d’être installés et de générer de l’énergie sur des surfaces courbes et d’autres endroits impossibles pour les cellules solaires en silicium cristal jusqu’à présent. De plus, les PSC peuvent maintenir une efficacité de production d’énergie relativement élevée même dans des conditions d’éclairage faible, comme par temps nuageux ou avec des éclairages intérieurs, et devraient donc accélérer la neutralité carbone en tant que cellules solaires de nouvelle génération.