GreenYellow remporte deux contrats et signe son plus grand partenariat dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en Afrique du Sud

GreenYellow accompagne les entreprises Retailability et PPC dans leur transition énergétique, avec de nouveaux projets d’efficacité énergétique et solaires photovoltaïques. Avec ces nouveaux contrats, GreenYellow poursuit son expansion en Afrique du Sud et se positionne comme un acteur clé de ce marché.

Après moins de deux ans d’implantation sur le marché, GreenYellow a réussi à signer son deuxième plus gros contrat d’efficacité énergétique, avec l’entreprise Retailability. Ces partenariats montrent le grand dynamisme de GreenYellow, qui a aussi remporté de nombreux autres contrats. Avec Mike Ilias, à la tête de l’équipe commerciale, cette nouvelle filiale est heureuse de soutenir la transition énergétique d’entreprises majeures de la région : Retailability, un groupe sud-africain d’enseignes de distribution, et PPC, un leader de la fabrication de matériaux et de solutions du pays. Dans le cadre d’un partenariat de sept ans avec GreenYellow, des projets d’efficacité énergétique seront mis en œuvre dans les 106 sites « Edgars » de Retailability. Ce projet permettra de réaliser 16 GWh d’économies d’énergie annuelles, soit une réduction de 30% de la facture énergétique des sites concernés et une réduction substantielle de leur empreinte carbone directe, avec plus de 14 000 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an – l’équivalent de 72 000 arbres plantés chaque année.

Des projets solaires à hauteur de 2,8 MWc

Pour PPC, GreenYellow développera des projets solaires photovoltaïques pour deux grands sites industriels, avec un contrat de 2,8MWc, permettant à PPC de réduire sa dépendance énergétique visà-vis du réseau public. Otmane Hajji, Président de GreenYellow, a déclaré : « Ces nouveaux contrats marquent notre importante expansion en Afrique du Sud, qui nous positionne comme un acteur clé de l’énergie dans le pays. GreenYellow est fier d’accompagner Retailability et PPC dans leur transition énergétique, en leur fournissant des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement qui leur permettront de réduire leur consommation, leur dépendance vis-à-vis du réseau et d’améliorer leur performance énergétique. »