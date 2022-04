Enphase Energy lance le rÃ©seau d’installateurs Enphase en France

Enphase Energy vient de lancer en France son réseau d’installation Enphase (EIN). L’EIN est un réseau d’installateurs hautement expérimentés qui ont fait leurs preuves auprès de clients utilisant les produits Enphase®. Le programme est conçu pour aider les installateurs à développer leur activité grâce à une gamme d’outils numériques innovants et d’avantages exclusifs. Plus de détails !

Enphase professionnalise son réseau d’installateurs. Les membres EIN peuvent accéder à une plateforme numérique avancée qui fournit des pistes de vente et des outils en libre-service, ainsi que des mesures et des analyses qui peuvent être exploitées pour améliorer l’efficacité de l’entreprise. Trois niveaux d’adhésion sont proposés aux installateurs : Platinum, Gold ou Silver, en fonction de plusieurs critères de performance et notamment la satisfaction du propriétaire et la durée de leur relation avec Enphase.

« Nous sommes fiers de faire partie du réseau d’installateurs Enphase afin que nos clients aient accès aux technologies solaires les plus sûres, les plus fiables et les plus performantes du marché », a déclaré Laurent Malerba, directeur chez Rhône Solaire Pro, un installateur de niveau Platinum Enphase. “L’énergie solaire domestique donne à nos clients plus de contrôle sur leur énergie alors que les prix de l’électricité continuent d’augmenter dans toute la France.” Le lancement de l’EIN intervient alors que les installateurs de produits Enphase® en France constatent une augmentation des déploiements de systèmes d’énergie solaire résidentiels alimentés par les micro-onduleurs IQ 7™ et IQ 7+™. Ces micro-onduleurs tirent parti de l’architecture définie par logiciel unique d’Enphase et de l’intégration des semi-conducteurs pour une excellente fiabilité et des économies d’échelle. Les micro-onduleurs Enphase® sont soumis à un programme rigoureux de tests de fiabilité et de qualité avec plus d’un million d’heures de tests à la mise sous tension pour garantir des performances exceptionnelles dans des conditions de chaleur, d’humidité élevée, d’air salin, de froid extrême et de conditions climatiques difficiles. Ils bénéficient d’une garantie de 25 ans en France. 2/2 “Alors que les effets du changement climatique se font sentir dans le monde entier et que les prix de l’énergie continuent d’augmenter, le système Enphase, alimenté par des microonduleurs IQ 7 et IQ 7+, dépasse systématiquement les attentes des clients et surpasse la concurrence”, a déclaré Cyrille Rolhion, directeur général chez Rolhion Energie, un installateur de niveau Enphase Platinum. “Nous apprécions hautement la technologie solaire de pointe d’Enphase pour sa simplicité astucieuse en termes d’installation, de conception et de mise en service.”

“Nous sommes ravis de nous associer à Enphase pour aider les propriétaires à exploiter la puissance du soleil”, a déclaré Paulo de Araujo, Co-gérant de Courant Naturel, un installateur Enphase de niveau Platinum également. “Les systèmes solaires résidentiels d’Enphase offrent des performances élevées, une mise en oeuvre facilitée et un service client de qualité supérieure pour nous aider à répondre aux besoins de nos clients.” L’EIN s’accompagne d’améliorations significatives des fonctionnalités destinées aux installateurs de l’application Enphase®. Les composants numériques disponibles pour les membres EIN combinent la puissance d’analyses sophistiquées avec des outils de croissance commerciale, des améliorations du support client et des services qui peuvent aider les installateurs à offrir une expérience client exceptionnelle sur la longue durée de vie des systèmes solaires Enphase®. Les propriétaires en France peuvent facilement localiser un installateur EIN dans leur région à l’aide de l’outil Rechercher un installateur disponible sur le site d’Enphase. « Nous sommes ravis de lancer notre réseau d’installateurs Enphase en France et de soutenir une communauté d’installateurs de grande qualité qui contribuent à faire progresser l’énergie propre », a déclaré Dave Ranhoff, directeur commercial d’Enphase Energy. “Nos systèmes solaires Enphase, alimentés par des micro-onduleurs IQ et associés à un service client de pointe, offrent une expérience client supérieure aux propriétaires à travers la France.”