OPTISOL : l’innovation auto-lestÃ©e dÃ©diÃ©e au mini-parc au sol de MECOSUN

DÃ©but dâ€™annÃ©e 2026, MECOSUN a lancÃ© OPTISOL, une solution innovante spÃ©cialement conÃ§ue pour les petites et moyennes centrales au sol. AdaptÃ©e aux besoins des PME, des industriels et des collectivitÃ©s, cette structure auto-lestÃ©e combine performance, rapiditÃ© dâ€™installation et respect de lâ€™environnement. GrÃ¢ce Ã sa conception optimisÃ©e, elle permet de dÃ©ployer des projets solaires efficaces tout en rÃ©duisant lâ€™empreinte Ã©cologique. Une approche innovante et un outil de poidsÂ !

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Contrairement aux solutions traditionnelles nÃ©cessitant des fondations lourdes ou par pied battu, OPTISOL repose sur une structure auto-lestÃ©e qui supprime tout ancrage profond. Cette approche permet de prÃ©server lâ€™intÃ©gritÃ© des sols tout en simplifiant considÃ©rablement les opÃ©rations de chantier.

Une structure entiÃ¨rement dÃ©montable et rÃ©versible

Lâ€™absence de terrassement profond rÃ©duit non seulement les coÃ»ts et les dÃ©lais dâ€™installation, mais limite Ã©galement les impacts environnementaux. Cette caractÃ©ristique rend la solution particuliÃ¨rement pertinente pour les sites soumis Ã des contraintes rÃ©glementaires ou techniques fortes. Par ailleurs, la structure Ã©tant entiÃ¨rement dÃ©montable et rÃ©versible, elle sâ€™inscrit dans une logique dâ€™amÃ©nagement temporaire ou Ã©volutif, offrant une grande souplesse aux porteurs de projets.

Un pied en bÃ©ton bas carbone made in France

La structure repose sur un pied central prÃ©fabriquÃ© en bÃ©ton bas carbone, fabriquÃ© en France par RECTOR, dont MECOSUN est une filiale, assurant une parfaite maÃ®trise industrielle, une qualitÃ© constante et une production au plus proche des projets. Chaque pied, dâ€™un poids dâ€™environ 4,5 tonnes, affiche un bilan carbone maÃ®trisÃ©, estimÃ© Ã 1 200 kg de COâ‚‚ (hors transport). Lâ€™inclinaison fixe de 10Â° a Ã©tÃ© dÃ©finie pour offrir un Ã©quilibre optimal entre performance Ã©nergÃ©tique, stabilitÃ© structurelle et simplicitÃ© de mise en Å“uvre. Les tables sâ€™implantent suivant la pente naturelle du terrain, plateforme sous les pieds de table (3.4x1m) horizontale Ã +/-2% et un point bas de 1.1m. La puissance dâ€™une table varie selon les modules, avec une estimation dâ€™environ 10 KWc.

Une mise en Å“uvre rapide

Lâ€™un des principaux atouts dâ€™OPTISOL rÃ©side dans sa rapiditÃ© dâ€™installation. GrÃ¢ce Ã sa conception modulaire et Ã lâ€™absence de fondations, les opÃ©rations sur site sont simplifiÃ©es et sÃ©curisÃ©es. Chaque projet bÃ©nÃ©ficie dâ€™un accompagnement technique du bureau dâ€™Ã©tudes MECOSUN, incluant un dimensionnement prÃ©cis selon les contraintes de vent et de neige (Eurocodes), ainsi quâ€™un plan dâ€™implantation spÃ©cifique. Un guide de pose est Ã©galement mis Ã disposition afin de garantir une mise en Å“uvre conforme et efficace sur le terrain.

Une solution fiable et durable

OPTISOL a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre aux exigences les plus Ã©levÃ©es en matiÃ¨re de durabilitÃ©. Les matÃ©riaux utilisÃ©s, notamment le bÃ©ton et lâ€™acier, offrent une durÃ©e de vie estimÃ©e entre 80 et 120 ans, tout en Ã©tant entiÃ¨rement recyclables.

La conception de la structure permet Ã©galement de garantir une rÃ©sistance mÃ©canique optimale, adaptÃ©e aux conditions climatiques locales. Chaque installation est ainsi dimensionnÃ©e au cas par cas afin dâ€™assurer sa pÃ©rennitÃ© et sa sÃ©curitÃ©. La fabrication des composants standards en France, au plus proche des projets, contribue Ã renforcer la qualitÃ© globale de la solution tout en rÃ©duisant son empreinte logistique.

EncadrÃ©

Applications et FlexibilitÃ©

OPTISOL est parfaitement adaptÃ© Ã l’autoconsommation des PME et des sites industriels. Il excelle particuliÃ¨rement sur les terrains techniques :

â€¢ Anciennes dÃ©charges ou friches industrielles rÃ©habilitÃ©es.

â€¢ Zones Ã haute valeur patrimoniale ou sites archÃ©ologiques.

â€¢ Surfaces techniques telles que les bassins de rÃ©tention d’eau enterrÃ©s.