Nextpower prÃ©sentera ses technologies solaires avancÃ©es Ã  Intersolar 2026 Ã  Munich

Lâ€™entreprise mettra en avant des solutions intÃ©grÃ©es pour les projets solaires Ã grande Ã©chelle et de production distribuÃ©e lors du principal Ã©vÃ©nement europÃ©en de lâ€™industrie de lâ€™Ã©nergie.

Nextpowerâ„¢, fournisseur mondial de premier plan de technologies intelligentes de production dâ€™Ã©nergie et de solutions pour centrales solaires, prÃ©sentera ses derniÃ¨res innovations Ã lâ€™occasion dâ€™Intersolar 2026, dans le cadre de lâ€™Ã©vÃ¨nement The Smarter E Europe, qui se tiendra Ã Munich du 22 au 25 juin 2026.

Maximiser la production dâ€™Ã©nergie et optimiser la performance globale des projets

Les visiteurs pourront rencontrer les Ã©quipes de Nextpower dans le Hall A5, sur les stands A5.580 et A5.680, oÃ¹ lâ€™entreprise mettra en avant son approche intÃ©grÃ©e de la rÃ©alisation de projets solaires â€“ de la conception et lâ€™ingÃ©nierie Ã lâ€™installation, au pilotage et aux opÃ©rations sur lâ€™ensemble du cycle de vie. Nextpower prÃ©sentera Ã©galement des solutions conÃ§ues pour rÃ©pondre Ã la demande croissante de projets Ã grande Ã©chelle et de production dÃ©centralisÃ©e (DG) en Europe. Alors que lâ€™Europe accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de ses infrastructures dâ€™Ã©nergies renouvelables, Nextpower accompagne ses clients dans la rÃ©alisation de projets solaires performants, avec davantage de rapiditÃ©, de fiabilitÃ© et de valeur opÃ©rationnelle sur le long terme. Lâ€™entreprise combine technologies avancÃ©es, expertise en ingÃ©nierie et solide expÃ©rience terrain afin de maximiser la production dâ€™Ã©nergie et dâ€™optimiser la performance globale des projets dans des environnements variÃ©s.

Un acteur clÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique en Europe

Â« Lâ€™Europe contribue Ã dÃ©finir lâ€™avenir des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes Â», dÃ©clare Yves Figuerola, directeur gÃ©nÃ©ral de Nextpower Europe. Â« Avec ses objectifs ambitieux de dÃ©carbonation, ses cadres rÃ©glementaires sophistiquÃ©s et le dÃ©ploiement rapide de projets Ã grande Ã©chelle et de production dÃ©centralisÃ©e, la rÃ©gion continue de stimuler lâ€™innovation dans le secteur mondial de lâ€™Ã©nergie. Nextpower sâ€™engage Ã accompagner les principaux dÃ©veloppeurs, EPC et propriÃ©taires dâ€™actifs en Europe avec des technologies solaires intelligentes conÃ§ues pour amÃ©liorer lâ€™exÃ©cution des projets, la performance des systÃ¨mes et leur fiabilitÃ© Ã long terme. Â» Ã€ lâ€™occasion dâ€™Intersolar Europe 2026, Nextpower mettra en avant :

Des solutions intÃ©grÃ©es couvrant le dÃ©veloppement de projets, lâ€™ingÃ©nierie et les services opÃ©rationnels

Des technologies solaires avancÃ©es et des systÃ¨mes de contrÃ´le intelligents conÃ§us pour amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ©, la rÃ©silience et la performance sur lâ€™ensemble du cycle de vie

Des solutions adaptÃ©es aux projets solaires Ã grande Ã©chelle ainsi quâ€™Ã la production dÃ©centralisÃ©e

Son rÃ´le de partenaire de confiance auprÃ¨s des EPC (ingÃ©nierie, approvisionnement et construction), des dÃ©veloppeurs, des services publics (utilities) et des propriÃ©taires dâ€™actifs Ã lâ€™Ã©chelle mondiale

Â« Nous nous rÃ©jouissons de rencontrer nos partenaires, nos clients et les leaders du secteur Ã Munich Â», poursuit Yves Figuerola. Â« Des Ã©vÃ©nements tels quâ€™Intersolar Munich 2026 jouent un rÃ´le essentiel pour renforcer la collaboration et accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des technologies Ã©nergÃ©tiques de nouvelle gÃ©nÃ©ration Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. Â»