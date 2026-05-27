Le Conseil dâ€™Administration de Cap Ã  lâ€™Est renouvelÃ©, MickaÃ«l Godet cÃ¨de sa place de prÃ©sident

Suite Ã lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale de Cap Ã lâ€™Est du 16 avril dernier, le nouveau Conseil dâ€™Administration sâ€™est rÃ©uni le 18 mai Ã Colmar. Les nouveaux membres du CA sontÂ : JÃ©rÃ´me ESPARGILIERE, Thomas FLIEGANS, Bertrand HEUBEL, AndrÃ© KISTER, Lucile JACQUOT, Romuald NISSLE, Thomas REGRETTIER, Christian SITZMANN et Martin WOLF, Christine REINHERR, Benjamin GODFROY et Hadrien GERARD.

Martin WOLF prend la suite de MichaÃ«l GODET en tant que PrÃ©sident de lâ€™association Cap Ã lâ€™Est. Les membres du Conseil dâ€™Administration remercient chaleureusement MichaÃ«l pour tout le travail accompli au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es. Cap Ã lâ€™Est, association de professionnels, crÃ©Ã©e dÃ©but 2021, a pour but de promouvoir lâ€˜Ã©nergie photovoltaÃ¯que dans le Grand Est. Elle regroupe aujourdâ€™hui plus de 70 membres. Elle a pour mission de dynamiser le marchÃ© du photovoltaÃ¯que en activant lâ€™offre et la demande. Elle organise rÃ©guliÃ¨rement des Ã©vÃ©nements, salons et formations en Grand Est. Cap Ã lâ€™Est est membre de lâ€™Alliance Solaire des Territoires et co-signataire de sa Charte.

Les nouveaux membres ont procÃ©dÃ© Ã lâ€™Ã©lection de leurs fonctions au sein du nouveau Conseil dâ€™AdministrationÂ :

PrÃ©sident Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Martin WOLF (ENERIOS)

Vice-PrÃ©sidenteÂ Â Â Â Lucile JACQUOT (LYSIS ENVIRONNEMENT)

Vice-PrÃ©sidentÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â JÃ©rÃ´me ESPARGILIERE (ENOVOS)

Vice-PrÃ©sidentÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Thomas REGRETTIER (VOLTEC SOLAR)

TrÃ©sorierÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AndrÃ© KISTER (ELECTRICITE VEIT)

Vice-TrÃ©sorierÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Thomas FLIEGANS (NOVA SOLAR)

AssesseursÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bertrand HEUBEL (VITA SOLAR), Romuald NISSLE (AGUISOL),

Christian SITZMANN (PROSUN)

Membres sans droit de vote :

DÃ©lÃ©guÃ©e GÃ©nÃ©rale : Christine REINHERR

Conseillers techniques : Benjamin GODFROY et Hadrien GERARD