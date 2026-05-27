Audace esthÃ©tique et sÃ©curitÃ© structurelle : la solution de toiture RENOLIT ALKORPLAN pour le complexe Bellecour en Belgique

La conception audacieuse de Jaspers-Eyers Architects pour le complexe Bellecour, en Belgique, exigeait une solution de toiture capable de rÃ©sister Ã des charges de vent intenses sur des pentes extrÃªmes ; les produits de toiture RENOLIT ALKORPLAN ont apportÃ© la stabilitÃ© nÃ©cessaire sans compromettre l’intÃ©gritÃ© sculpturale du bÃ¢timent. Cerise sur le gÃ¢teauÂ : une esthÃ©tique de premier planÂ !

L’architecture moderne est de plus en plus dÃ©finie par la recherche d’une esthÃ©tique continue et monolithique, oÃ¹ la toiture n’est plus un Ã©lÃ©ment distinct mais une partie intÃ©grante de la “peau” du bÃ¢timent. Pour concrÃ©tiser ces visions ambitieuses, les architectes ont besoin de matÃ©riaux avancÃ©s capables de s’adapter Ã des gÃ©omÃ©tries complexes sans forcer un compromis avec l’intention crÃ©ative originale. Le complexe Bellecour Ã Braine-l’Alleud (Belgique) est un excellent exemple de cette synergie, oÃ¹ des pentes extrÃªmes et une identitÃ© visuelle spÃ©cifique exigeaient une solution de toiture polyvalente et lÃ©gÃ¨re, capable de transformer un concept sculptural en une rÃ©alitÃ© structurelle. GrÃ¢ce Ã leur expertise et Ã leurs systÃ¨mes performants, les membranes dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© RENOLIT ALKORPLAN ont rendu cette audace architecturale possible, garantissant que la structure est parfaitement adaptÃ©e aux exigences de l’amÃ©nagement urbain moderne, tout en maintenant un engagement envers une protection durable et les principes de l’Ã©conomie circulaire.

Le dÃ©fi : gÃ©omÃ©tries complexes et contraintes environnementales

La principale difficultÃ© du projet Bellecour rÃ©sidait dans ses exigences structurelles extraordinaires, en particulier en ce qui concerne la gÃ©omÃ©trie de la toiture. Les surfaces prÃ©sentaient des inclinaisons record, avec des pentes allant de 20Â° Ã prÃ¨s de 70Â°. Dans un emplacement en centre-ville, la gestion de ces angles d’inclinaison en conjonction avec des charges de vent critiques et des forces de cisaillement nÃ©cessitait une approche technique intransigeante. Les solutions standard dÃ©pendent souvent d’unÂ lestage lourd pour sÃ©curiser une toiture contre le soulÃ¨vement par le vent, mais ce projet nÃ©cessitait un systÃ¨me offrant une sÃ©curitÃ© absolue sans ajouter de poids excessif Ã la structure. Assurer une stabilitÃ© Ã long termeÂ surÂ des pentes aussi prononcÃ©es Ã©tait essentiel pour protÃ©ger Ã la fois l’intÃ©gritÃ© du bÃ¢timent et son profil architectural complexe.

La solution : l’ingÃ©nierie technique au service de la crÃ©ativitÃ©

La vision de Jaspers-EyersÂ ArchitectsÂ pour le complexe Bellecour exigeait une transition parfaite entre la faÃ§ade et la toiture, crÃ©ant une “peau architecturale” continue.Â Cette conception sculpturale et monolithique a Ã©tÃ© rendue possible grÃ¢ce Ã la polyvalence des profilÃ©s RENOLIT ALKORPLANÂ Solar. ConÃ§us Ã l’origine pour laÂ fixation de panneaux photovoltaÃ¯ques, ces profilÃ©s ultralÃ©gers ont servi de base de montage sÃ©curisÃ©e pour des tuiles en cÃ©ramique identiques Ã celles desÂ murs de faÃ§ade, assurant une continuitÃ© esthÃ©tique totale sur l’ensemble de l’enveloppe.Â La stabilitÃ© structurelle absolue a Ã©tÃ© garantie par leÂ systÃ¨me F de RENOLIT ALKORPLANÂ ; son renfort en maille de polyester haute rÃ©sistance Ã©tait essentiel pourÂ gÃ©rer les forces mÃ©caniques sÃ©vÃ¨resÂ agissant sur le profil du bÃ¢timent.Â “Le plus grand dÃ©fi a Ã©tÃ© les inclinaisons record. En combinant la membrane RENOLIT ALKORPLAN FÂ ClassicÂ avec nos profilÃ©sÂ Solar, nous avons fourni une solution qui gÃ¨re parfaitement lesÂ forces de cisaillement et les charges de ventÂ tout en maintenant la gÃ©omÃ©trie complexe du bÃ¢timent”, explique Bart Vanden Hautte, Responsable Technique de RENOLIT Belgique.

Cette configuration, installÃ©e par RENO-TECH Toitures Ã‰tanchÃ©itÃ© par soudage Ã l’air chaud, a permis d’ancrer les tuiles sans percer l’Ã©tanchÃ©itÃ© sous-jacente. Cette synergie technique a efficacement Ã©liminÃ© les risques d’infiltration, prouvant que l’ingÃ©nierie de haute performance est le principal catalyseur du design urbain moderne.

Le facteur humain : expertise et collaboration

Le succÃ¨s d’un projet techniquement exigeant comme Bellecour repose sur bien plus que des matÃ©riaux avancÃ©s ; il est le rÃ©sultat d’une synergie professionnelle Ã©tablie de longue date. RENOLITÂ ALKORPLANÂ et l’installateur, RENO-TECH Toitures Ã‰tanchÃ©itÃ©, partagent un partenariat historique qui s’Ã©tend sur plus de 20 ans. Cette confiance mutuelle et l’expertise combinÃ©e ont Ã©tÃ© essentielles pour surmonter les complexitÃ©s du projet dans un calendrier d’exÃ©cution serrÃ©.Â “Notre relation avec RENOLIT est historique”, dÃ©clare Hugues Binet, de RENO-TECH Toitures Ã‰tanchÃ©itÃ©. “La combinaison des Ã©tudes techniques de RENOLIT et de notre expertise sur site nous a permis de relever un dÃ©fi technique difficile dans les dÃ©lais. Cela nous procure une grande satisfaction, et je crois que cela ouvre la porte Ã de futurs projets utilisant des techniques similaires avec une variÃ©tÃ© de matÃ©riaux de finition diffÃ©rents”, ajoute-t-il.