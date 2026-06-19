Nextpower annonce lâ€™Ã©largissement de son portefeuille de produits solaires pour le marchÃ© international

Un nouveau systÃ¨me de suiveur solaire (Â« tracker Â») Ã deux modules en orientation portrait (2P) signÃ© Nextpower ainsi quâ€™une solution innovante de fondation intÃ©grÃ©e rÃ©pondent Ã une large gamme dâ€™exigences en matiÃ¨re dâ€™implantation et dâ€™utilisation des terrains. Pour Nextpower, de quoi partir Ã la conquÃªte de lâ€™Europe avec quelques certitudesÂ !

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Nextpower, lâ€™un des principaux fournisseurs de solutions technologiques solaires et Ã©nergÃ©tiques pour les centrales Ã©lectriques Ã grande Ã©chelle, a annoncÃ© aujourdâ€™hui le lancement mondial de son systÃ¨me de suiveur solaire NX Geminiâ„¢, repensÃ© dans une configuration deux modules en orientation portrait (2P). Ce lancement sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un Ã©largissement plus vaste du portefeuille de solutions solaires de Nextpower en Europe, qui comprend Ã©galement NX Anchorâ„¢, un systÃ¨me de fondation intÃ©grÃ© co-conÃ§u pour le NX HorizonÂ® 1P, le suiveur solaire phare de lâ€™entreprise.

Â«Â Davantage de flexibilitÃ© afin dâ€™amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ©Â Â»

Alors que lâ€™Europe et dâ€™autres marchÃ©s mondiaux accÃ©lÃ¨rent leur transition vers des objectifs ambitieux en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies renouvelables, les dÃ©veloppeurs et les entreprises dâ€™ingÃ©nierie, dâ€™approvisionnement et de construction (EPC) doivent sâ€™adapter Ã lâ€™Ã©volution des cadres rÃ©glementaires dâ€™autorisation, des prioritÃ©s dâ€™utilisation des sols, des exigences de compatibilitÃ© des sites, des applications agrivoltaÃ¯ques (agriPV) et des besoins de performance Ã long terme. Nextpower Ã©largit sa plateforme afin de soutenir cette nouvelle phase du dÃ©veloppement solaire en Europe grÃ¢ce Ã des systÃ¨mes de trackers Ã haute densitÃ©, des fondations intÃ©grÃ©es et des solutions de contrÃ´le intelligentes rÃ©pondant Ã des besoins de projets de plus en plus spÃ©cifiques aux sites. Â« Les projets solaires europÃ©ens deviennent de plus en plus spÃ©cialisÃ©s, et les clients ont besoin dâ€™une plus grande flexibilitÃ© dans la maniÃ¨re dont les projets sont conÃ§us et construits Â», prÃ©cise Yves Figuerola, directeur gÃ©nÃ©ral de Nextpower Europe. Â« Nous sommes ravis de proposer Ã nos clients europÃ©ens nos solutions de fondation ainsi quâ€™un systÃ¨me de tracker 2P diffÃ©renciÃ©, particuliÃ¨rement adaptÃ© aux sites oÃ¹ les conditions de terrain et de sol peuvent Ãªtre complexes. Ces offres ont Ã©tÃ© conÃ§ues pour fournir un ensemble complet de solutions offrant davantage de flexibilitÃ© afin dâ€™amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© et de rÃ©duire les risques liÃ©s Ã la construction, tout en Ã©tendant les avantages de la plateforme Ã©prouvÃ©e de contrÃ´le et de logiciels de Nextpower Ã un plus grand nombre de configurations de projets. Â»

Un pilotage au niveau de chaque rangÃ©e

Avec plus de 160 GW dÃ©ployÃ©s dans le monde et une prÃ©sence europÃ©enne en pleine expansion, Nextpower continue dâ€™investir dans des solutions intÃ©grÃ©es et dâ€™Ã©largir son portefeuille de produits afin de simplifier lâ€™exÃ©cution des projets et dâ€™Ã©tendre le nombre de sites oÃ¹ lâ€™Ã©nergie solaire peut Ãªtre construite et exploitÃ©e de maniÃ¨re fiable Ã grande Ã©chelle. Sâ€™appuyant sur cinq annÃ©es dâ€™expÃ©rience opÃ©rationnelle dans la technologie des trackers 2P, le systÃ¨me repensÃ© NX Gemini a Ã©tÃ© conÃ§u pour offrir aux clients de meilleures performances, une constructibilitÃ© optimisÃ©e et une plus grande rentabilitÃ©. Le systÃ¨me intÃ¨gre les derniÃ¨res avancÃ©es des solutions Ã©prouvÃ©es de contrÃ´le des trackers et de lâ€™architecture logicielle de Nextpower, permettant un pilotage au niveau de chaque rangÃ©e, des communications rÃ©seau, une adaptation automatique aux conditions mÃ©tÃ©orologiques et une intelligence centralisÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle du site.

Une installation jusquâ€™Ã 20 % plus rapide

ConÃ§u pour rÃ©pondre Ã la diversitÃ© des conditions gÃ©otechniques rencontrÃ©es en Europe, le systÃ¨me de fondation NX Anchorâ„¢ propose plusieurs types de pieux adaptÃ©s aux sols meubles, expansifs, sensibles au gel, intermÃ©diaires ou mixtes. Tous les pieux peuvent Ãªtre installÃ©s Ã lâ€™aide dâ€™Ã©quipements standards facilement disponibles. Co-conÃ§u pour Ãªtre installÃ© avec le tracker NX Horizon 1P de Nextpower, ce systÃ¨me de fondation intÃ©grÃ© permet dâ€™augmenter la garde au sol des trackers, tout en rÃ©duisant jusquâ€™Ã 70 % la profondeur dâ€™ancrage par rapport aux pieux en H traditionnels, et permet une installation jusquâ€™Ã 20 % plus rapide. Â« NX Anchor reflÃ¨te lâ€™approche de Nextpower en matiÃ¨re dâ€™innovation Ã lâ€™Ã©chelle du systÃ¨me Â», ajoute Yves Figuerola. Â« GrÃ¢ce Ã NX Anchor, les dÃ©veloppeurs et les EPC peuvent dÃ©ployer les trackers NX Horizon avec une plus grande confiance dans des conditions de sol variables Ã travers lâ€™Europe, tout en accÃ©lÃ©rant lâ€™installation et en rÃ©duisant les reprises de travaux. Â»

Nextpower Ã©tendra Ã©galement Ã son systÃ¨me de suivi solaire NX Gemini 2P les fonctionnalitÃ©s existantes de contrÃ´le et de gestion logicielle. Celles-ci comprennent notamment la technologie avancÃ©e de contrÃ´le des trackers TrueCaptureÂ® visant Ã maximiser la production dâ€™Ã©nergie, ainsi que des modes de fonctionnement spÃ©cifiques Ã lâ€™agrivoltaÃ¯sme accessibles via le logiciel de supervision et de contrÃ´le NX Navigatorâ„¢. Les avancÃ©es de Nextpower dans le domaine des systÃ¨mes de contrÃ´le agrivoltaÃ¯ques sâ€™inscrivent dans un portefeuille complet de solutions agriPV, rÃ©cemment prÃ©sentÃ© Ã Rimini, en Italie.