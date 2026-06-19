NaoVoltn acteur d’une mobilité électrique solaire

NaoVolt (44) achève l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking d’un supermarché à Beauvoir-sur-Mer (85) et finalise l’installation de 10 bornes de recharge électrique sur le site d’EDF. Vous avez dit rouler au solaire !

Un chantier d’envergure vient de s’achever à Beauvoir-sur-Mer avec l’installation d’ombrières photovoltaïques sur l’ensemble du parking client d’un supermarché Super U, pour une puissance totale de 410 kWc. Par ailleurs, la jeune entreprise vient de déployer 10 bornes de recharge électrique sur le site EDF d’Avoine.

Un chantier technique et structurant

Avec une puissance installée de 410 kWc, cette nouvelle installation marque une étape importante dans la transformation énergétique du site. Le supermarché entre désormais en phase d’autoconsommation et pourra couvrir une part significative de ses besoins énergétiques grâce à l’électricité produite directement sur son parking. La réalisation de ce chantier a mobilisé plusieurs savoir-faire techniques. Les équipes de NaoVolt ont assuré l’ensemble des opérations, du déploiement des armatures à l’installation des panneaux photovoltaïques, jusqu’au raccordement électrique et à la mise en service de l’équipement. Menée dans un environnement commercial en activité, l’intervention a nécessité une coordination rigoureuse et des ajustements précis à chaque étape.

Complémentarité entre production d’énergie renouvelable et infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)

Par ailleurs, dans le prolongement de son engagement en faveur de la mobilité durable, NaoVolt vient de finaliser l’installation de 10 bornes (9 bornes standard de 7kW et 1 borne rapide de 100kW) de recharge électrique IZIVIA sur le parking du site EDF d’Avoine. Ce projet illustre la complémentarité entre production d’énergie renouvelable et infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), deux axes stratégiques au cœur de l’offre de NaoVolt. À travers ces projets, NaoVolt réaffirme sa volonté d’accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition énergétique en leur permettant de produire une énergie solaire locale destinée à couvrir leurs propres besoins. En misant sur l’autoconsommation et la valorisation des infrastructures existantes, NaoVolt entend contribuer à une production d’énergie plus durable, plus locale et plus résiliente.