Colloque annuel du SER – 29 septembre 2026 Ã  Paris : tarifs prÃ©fÃ©rentiels jusqu’au 1er juillet

Le Colloque Annuel du Syndicat des Ã©nergies renouvelables se tiendra le mardi 29 septembre 2026 Ã la CitÃ© des Sciences et de l’Industrie Ã Paris. Cette Ã©dition, qui se tient Ã six mois de l’Ã©chÃ©ance prÃ©sidentielle de 2027, sera placÃ©e sous le signe du futur Ã©nergÃ©tique de la France : ambition politique, planification, innovations, nouveaux usages et modes de financement, les choix qui seront faits dans les prochaines annÃ©es conditionneront durablement la souverainetÃ© de la France, sa trajectoire industrielle, sa compÃ©titivitÃ© Ã©conomique et sa capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux objectifs climatiques.



En 2026, le Syndicat des Ã©nergies renouvelables vous attend nombreux et nombreuses Ã la CitÃ© des Sciences et de l’Industrie, lieu emblÃ©matique du dialogue entre sciences, innovation et sociÃ©tÃ©. Il tÃ©moignage de l’ambition du SER de faire de ce Colloque un espace de rÃ©flexion oÃ¹ la science Ã©claire la dÃ©cision publique, oÃ¹ l’industrie dialogue avec le politique et oÃ¹ les orientations Ã©nergÃ©tiques de demain sont abordÃ©es comme des choix collectifs Ã construire. Parmi les invitÃ©s confirmÃ©s, Maud BrÃ©geon, ministre dÃ©lÃ©guÃ©e Ã lâ€™Energie, Emilie Piette, prÃ©sidente du directoire de RTE et Jean-Bernard LÃ©vy, rapporteur de la mission LÃ©vy-Tuot.

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