Nexans lance “Energie solaire” en France : une solution intégrée et durable pour le développement des fermes solaires dans le pays

Nexans lance « Energie solaire » en France, sa nouvelle offre complète pour parcs photovoltaïques, de la conception à la gestion, en passant par l’installation des fermes solaires, pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. En combinant des câbles et accessoires performants et fiables à des services et une expertise reconnus, Nexans garantit un accompagnement de qualité et la rentabilité des projets solaires. Cerise sur le gâteau, Nexans se démarque par une solution bas carbone ambitieuse permettant de réduire l’impact environnemental des installations photovoltaïques de ses clients. Détails !

Nexans, spécialiste de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et de services, annonce aujourd’hui lancer son offre « Energie solaire » en France pour accompagner le déploiement de centrales solaires sur l’ensemble du territoire français.

Conçue pour répondre aux besoins et aux attentes de tous les acteurs de la construction de fermes solaires

Cette offre combine le savoir-faire historique de Nexans en matière de câbles et accessoires, son expertise reconnue en prestations de services (ingénierie, formation, recyclage, digital) et son innovation au service de technologies de câbles bas carbone. Cela permet à l’ensemble de ses clients de bénéficier d’un accompagnement sur toutes les étapes du pilotage de leur projet, de la conception en passant par l’installation technique des matériels, jusqu’à la mise en service des centrales solaires. L’offre « Energie solaire » de Nexans a été conçue pour répondre aux besoins et aux attentes de tous les acteurs de la construction de fermes solaires en France : grands installateurs, développeurs de projets, distributeurs de produits pour projets photovoltaïques ou encore fabricants de cellules et d’onduleurs.

Une diminution de l’impact carbone des projets.

Alors que le marché des centrales solaires est amené à connaître une forte croissance dans les années à venir (multiplication par 5 de la capacité solaire installée d’ici à 2035, pour atteindre 100 gigawatts installés en France), l’offre de Nexans vise à accroître la performance et la fiabilité des installations, réduire l’impact environnemental des projets mais aussi anticiper les transformations des réseaux d’énergie. En proposant une offre intégrée, Nexans ancre sa position de leader dans la transition énergétique en garantissant à ses clients une meilleure compétitivité, une optimisation totale de l’installation, une digitalisation de services avancés et une diminution de l’impact carbone de leurs projets. Ces atouts majeurs sont renforcés par les deux expertises historiques de Nexans :

Des câbles basse et moyenne tension reconnus pour leur qualité et leur fiabilité, comme le câble solaire PV AC/DC 1-1,5 kV qui répond à l’ensemble des configurations qui peuvent exister dans les centrales solaires ;

Une stratégie environnementale qui s’appuie notamment sur des câbles aluminium bas carbone, permettant aux clients de réduire leur empreinte carbone et de se démarquer de leurs concurrents.

“ Avec cette nouvelle offre « Energie solaire », Nexans réaffirme son engagement à conduire le développement nécessaire des fermes solaires en France. Nous souhaitons accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs projets photovoltaïques et sommes fiers d’avoir construit une solution intégrée bas carbone cohérente qui permet de garantir des niveaux de fiabilité et de rentabilité optimum pour leurs projets. ” précise Elyette Roux Directrice Générale de la business unit Power distribution Cables and Accessories de Nexans.