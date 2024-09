La Moldavie fixe des objectifs ambitieux pour la transition vers les Ã©nergies renouvelables

La République de Moldavie a dévoilé un plan ambitieux visant à stimuler la production d’énergie renouvelable en proposant un ensemble complet d’incitations à l’investissement visant à attirer les investisseurs étrangers. Décryptage !

Les mesures clés moldaves dans son plan de développement des ENR comprennent un accès prioritaire aux autorisations de raccordement pour les gagnants des enchères, des contrats à long terme à taux fixe pouvant aller jusqu’à 15 ans et des mécanismes de soutien pour les petits et les grands producteurs. Le gouvernement a également obtenu un financement externe important auprès de partenaires internationaux tels que la BERD et l’USAID pour développer son infrastructure énergétique. Avec les prochains appels d’offres pour des projets éoliens et solaires, la Moldavie crée un environnement favorable permettant aux investisseurs de capitaliser sur son marché croissant des énergies renouvelables.

L’importance des énergies renouvelables pour la Moldavie

La stratégie de la Moldavie en matière d’énergies renouvelables constitue une étape cruciale vers l’indépendance énergétique et la durabilité. Le paysage énergétique du pays a considérablement changé depuis 2022, à la suite du conflit en Ukraine. En conséquence, la Moldavie s’est rapidement connectée au système énergétique européen et a réduit sa dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques russes. La capitale, Chișinău, est à l’avant-garde des efforts visant à stimuler la production d’énergie verte, marquant un changement important dans la politique énergétique du pays. Le gouvernement moldave reconnaît l’importance de la sécurité énergétique et les énergies renouvelables sont considérées comme une solution clé pour parvenir à l’indépendance et à un avenir plus vert.

Objectifs de la Moldavie en matière d’énergies renouvelables pour 2030

D’ici 2030, la Moldavie vise à produire au moins 30 % de son électricité à partir de sources renouvelables. Le gouvernement s’est également fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport aux niveaux de 1990. Dans le cadre de cette stratégie, la Moldavie devrait rejoindre l’Alliance internationale de l’énergie solaire (ISA), s’alignant ainsi sur 98 pays engagés dans l’expansion de la production d’énergie solaire. En plus de ces objectifs, la Moldavie a obtenu un financement extérieur important, notamment des dizaines de millions de dollars américains de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Ce financement soutiendra la construction de lignes d’interconnexion énergétique de 300 kilomètres avec la Roumanie, améliorant ainsi la fiabilité et la capacité d’importation/exportation du système énergétique national de la Moldavie. Depuis mars 2022, le système électrique moldave fonctionne parallèlement à celui de la Roumanie, suite à la mise en œuvre de nouvelles infrastructures qui ont renforcé la sécurité et la fiabilité du réseau électrique national. Ce développement a également accru la capacité de la Moldavie en matière d’importation et d’exportation d’électricité via l’interconnexion Moldavie-Roumanie, renforçant ainsi la stabilité globale de l’approvisionnement énergétique.

Enchères et opportunités commerciales dans le domaine des énergies renouvelables

La Moldavie ouvre également son marché des énergies renouvelables aux investisseurs à grande échelle par le biais d’une série d’appels d’offres pour des projets d’énergies renouvelables. Le ministère de l’Énergie de Chișinău a annoncé que les offres pour ces appels d’offres seraient acceptées de septembre 2024 à janvier 2025. Le ministère a mis en œuvre des mesures pour faciliter la participation des investisseurs, notamment en accordant la priorité aux approbations de raccordement pour les grands producteurs d’énergie renouvelable qui remportent les enchères. De plus, une nouvelle législation est en cours d’élaboration pour garantir la compétitivité et l’efficacité du processus d’approbation. “Tous les investisseurs ne disposeront pas des approbations de raccordement nécessaires lorsqu’ils soumettront leurs offres aux enchères. Comme première solution, nous donnerons la priorité à l’octroi des approbations de raccordement aux grands producteurs éligibles qui sont sélectionnés comme gagnants de l’enchère”, a déclaré Carolina Novac, secrétaire d’État au ministère de l’Énergie. “De plus, lorsque de nouvelles autorisations de raccordement seront disponibles, ces producteurs seront placés en tête de liste d’attente.” À long terme, le ministère de l’Énergie envisage de modifier la législation sur l’électricité pour introduire une garantie de bonne exécution – la réservation de capacité – comme condition d’obtention de l’autorisation de raccordement.

“Cette disposition est nécessaire pour assurer à la fois la compétitivité et la bonne organisation du processus” » a souligné Carolina Novac.

Trois mécanismes de soutien clés

En 2023, le ministère a apporté des changements importants à la promotion des énergies renouvelables. Le gouvernement a introduit trois mécanismes de soutien clés pour les producteurs d’énergie verte, garantissant l’achat des surplus d’énergie livrés au réseau, les aidant ainsi à récupérer leurs investissements :

• La facturation nette est applicable depuis 1er janvier 2024 aux petits producteurs disposant d’installations pour la consommation personnelle.

• Un tarif fixe pendant 15 ans est disponible pour les centrales photovoltaïques jusqu’à 1 Mégawatt et les parcs éoliens jusqu’à 4 Mégawatts.

• Un prix fixe, également valable 15 ans, s’applique aux installations photovoltaïques supérieures à 1 Mégawatt et aux parcs éoliens supérieurs à 4 Mégawatts.

“Nous protégeons les consommateurs en leur garantissant le meilleur prix possible tout en veillant à ce que les investisseurs reçoivent la compensation qu’ils attendent sur la base d’un processus concurrentiel”, a déclaré Victor Parlicov, ministre de l’Énergie.

Investir dans l’avenir énergétique renouvelable de la Moldavie

Avec les récentes annonces d’appels d’offres, la Moldavie prévoit d’ajouter 105 MW pour les parcs éoliens et 60 MW pour les parcs solaires à sa capacité installée actuelle. La limite de capacité pour obtenir le statut de producteur éligible de premier plan est fixée à 4 Mégawatts pour les projets éoliens et à 1 Mégawatt pour les projets photovoltaïques. Le prix plafond a été fixé à 77,88 euros par Mégawattheure pour l’énergie éolienne et à 86,7 euros par Mégawattheure pour l’énergie solaire. Le prix fixe garanti sera déterminé par le processus d’enchères et ne pourra pas dépasser le prix plafond de 1,5 lei moldaves par kilowattheure pour l’énergie éolienne et de 1,67 lei moldaves par kilowattheure pour l’énergie solaire, fixés par l’Agence nationale de régulation de l’énergie (ANRE), l’autorité centrale chargée de réglementer et de superviser le secteur énergétique de la Moldavie. La Moldavie dispose d’un important potentiel d’énergie renouvelable, avec des estimations de 20 868 MW pour l’énergie éolienne, 4 648 MW pour l’énergie solaire, 840 MW pour l’énergie hydroélectrique et 850 MW pour la biomasse. Même si la maximisation de ces ressources pourrait permettre à la Moldavie de répondre à presque tous ses besoins énergétiques pendant les heures de pointe, l’écart actuel entre la production potentielle et réelle d’énergie verte est partiellement comblé par les achats d’importations auprès de sources diversifiées : l’opérateur roumain du marché de l’énergie et du gaz (OPCOM), la société roumaine Hidroelectrica. et Nuclearelectrica ainsi que Ukrhydroenergo d’Ukraine par l’intermédiaire de la société publique Energocom, le fournisseur central d’électricité de Moldavie.

En 2023, la Moldavie avait atteint 348,3 MW de capacité d’énergie renouvelable (132,7 MW d’énergie éolienne, dont 115,3 MW de facturation nette, 6,9 MW d’énergie solaire, 16,8 MW d’hydroélectricité et 6,6 MW de biogaz), et avec l’ajout de 165 MW d’énergie renouvelable. Avec les MW issus des nouveaux appels d’offres, la capacité totale atteindra 513,3 MW, rapprochant la Moldavie de la satisfaction de ses besoins quotidiens de production d’énergie.

Opportunités d’exportation pour les producteurs d’énergie renouvelable

Les producteurs d’énergie renouvelable de Moldavie ne se limitent pas au marché intérieur et ne sont pas obligés de fournir de l’électricité uniquement à la société publique Energocom. De nombreux producteurs ont vendu de l’électricité à l’Ukraine et à la Roumanie, profitant des prix compétitifs des pays voisins. “Cet été, les producteurs moldaves ont vendu de l’énergie en bourse à l’Ukraine et à des partenaires consommateurs en Roumanie. C’est le marché commercial ; vous produisez un bien et vous voulez le vendre au prix le plus élevé possible”, a déclaré Victor Binzari, directeur d’Energocom. Il a ajouté que les capacités annoncées pour les appels d’offres en Moldavie sont critiques dans la situation actuelle. “Selon la réglementation, Energocom est obligé d’acheter de l’énergie verte produite par les investisseurs. Plus d’énergie produite dans le pays signifie moins d’énergie achetée à Moldgres [le principal producteur d'électricité de Moldavie, fonctionnant au gaz fourni par la Russie et situé sur la rive gauche du Nistru River] Nous n’achetons plus d’énergie à l’étranger, mais plutôt de l’énergie produite en Moldavie”, a-t-il conclu. Grâce à l’expansion de ses infrastructures d’énergies renouvelables, la Moldavie réduit sa dépendance aux sources d’énergie externes. Energocom s’engage à acheter de l’énergie verte produite dans le pays, réduisant ainsi le besoin d’importations et stimulant la production énergétique nationale.