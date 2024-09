Voltalia remporte un nouveau contrat de construction dâ€™une centrale solaire de 128 mÃ©gawatts en Irlande et annonce ses rÃ©sultats du 1er semestre

Voltalia a été choisi par Ørsted pour assurer l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) de sa première centrale solaire en Irlande, située dans le comté de Carlow, à l’est du pays. « Nous sommes ravis de cette première collaboration avec Ørsted, un des principaux leaders mondiaux de notre secteur. Avec ce nouveau contrat de prestation de services, Voltalia illustre sa compétitivité comme constructeur de centrales solaires », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Ce contrat de construction clé en main renforce encore la présence de Voltalia en Irlande, portant à plus de 540 mégawatts les projets construits ou en construction par Voltalia dans le pays. En juillet 2023, Voltalia a été sélectionné par ESB et Bord na Móna, deux entreprises semi-étatiques, pour la construction du parc solaire Timahoe North d’une capacité de 108 mégawatts. En août 2023, Power Capital Renewable avait également sélectionné Voltalia pour la construction de quatre projets photovoltaïques totalisant une capacité de 230 mégawatts. La dernière signature importante de Voltalia a eu lieu à l’été 2024 avec ESB pour le projet Middleton House, une centrale solaire de 75 mégawatts située au nord-est de Lanesborough en Irlande.

Encadré

Les résultats semestriels 2024 de Voltalia

Sur le premier semestre 2024, le chiffre d’affaires est en hausse de +28% à 248,9 millions d’euros porté par la croissance de +26% des Ventes d’énergie et de +32% des Services pours clients tiers. L’EBITDA connaît une progression de 34% à 75 millions d’euros, porté par le plein effet des centrales installées en 2023 conjugué aux mises en service des nouvelles capacités du premier semestre. « Au premier semestre 2024, Voltalia a poursuivi sa trajectoire avec une production électrique en hausse de 13%, un chiffre d’affaires qui progresse de 28% et un EBITDA qui augmente de 34%. Comme annoncé, les perspectives de l’année sont conditionnées à la normalisation des conditions de transport sur le réseau électrique brésilien ainsi que de la perception des compensations financières demandées par Voltalia et les autres acteurs du secteur. Nous sommes confiants quant à l’issue favorable de ces actions à court ou moyen terme. Dans les autres pays, les centrales produisent à pleine capacité notamment celles récemment mises en service en France, au Portugal et en Albanie », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.