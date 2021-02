La France 5Ã¨me au classement gÃ©nÃ©ral du Trilemme 2020 selon une Ã©tude du Conseil Mondial de lâ€™Energie

L’année 2020 marque le 10ème anniversaire du Trilemme de l’énergie, le « World Energy Trilemma Index », qui est l’outil d’évaluation des politiques énergétiques développé par le CME. Un point sur le classement global !

Pour son anniversaire, le Trilemme a fait l’objet d’améliorations, sur le fond et sur la forme, afin d’accroître sa pertinence et sa lisibilité. Les politiques énergétiques et climatiques dépendent des caractéristiques de chaque pays : ses ressources naturelles, sa configuration géographique, son niveau de développement économique et social, son organisation industrielle mais aussi son histoire et sa culture, ses priorités et ses choix politiques.

Chaque pays doit déterminer sa propre politique énergétique

C’est ce qui explique en partie la divergence entre les systèmes énergétiques. Il ne peut donc pas exister une voie unique pour une transition énergétique réussie et chaque pays doit déterminer sa propre politique énergétique. De ce fait, les comparaisons entre les classements et les notes des pays peuvent être difficiles mais elles sont en revanche la source de débats et de discussions. Les pays peuvent apprendre les uns des autres en comprenant quelles politiques sont efficaces et pourquoi elles le sont dans certains contextes mais non dans d’autres. Le Trilemme de l’énergie permet d’engager un dialogue permanent pour déterminer les éléments des politiques énergétiques qui doivent être améliorés et s’inspirer des choix d’autres pays afin de déterminer les options les plus appropriées. Le Trilemme reflète les performances historiques de la politique énergétique qui n’incluent évidemment pas les données de l’année 2020. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 se retrouveront dans le Trilemme de l’année prochaine (qui sera publié en octobre 2021) lorsque les données annuelles pour 2020 seront disponibles : certaines conséquences concernent l’énergie et sont déjà visibles, comme la baisse de la demande mondiale et le développement du numérique, mais les implications à plus long terme sur la transition des systèmes énergétiques restent floues.

L’importance de diversifier les systèmes énergétiques

Dans le Trilemme 2020, le Top 10 du classement général reste dominé par les pays de l’OCDE, ce qui illustre les avantages de politiques énergétiques actives dans la durée. Les trois premiers pays du classement — la Suisse, la Suède et le Danemark — obtiennent des scores globaux supérieurs à 84/100. Le Top 10 a une forte saveur européenne ; seuls le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande brisent le monopole des pays européens de l’OCDE. Cette année, des classements ont été introduits à égalité en raison de la proximité des scores de certains pays ; par exemple, l’Autriche et la Finlande ont le même score et sont classées 4e comme le Royaume-Uni et la France qui sont classés 5e . La proximité des scores a incité à utiliser une définition plus large du classement, de sorte que le « Top 10 » comprend plus de dix pays en raison de la présence d’ex aequo. Les progrès les plus évidents depuis 2000 révèlent l’importance de diversifier les systèmes énergétiques et d’en accroître l’accès. Les trois premiers pays à avoir amélioré leur performance globale dans le cadre du Trilemme sont le Cambodge, le Myanmar et le Kenya. Ces pays sont loin dans le classement général, mais ils ont réalisé des efforts importants et soutenus pour améliorer leurs systèmes énergétiques. La transition énergétique apporte des changements sans précédents au niveau mondial dans le secteur de l’énergie et le Trilemme évolue en permanence afin de rester pertinent, en incluant les indicateurs qui reflètent au mieux l’évolution du secteur de l’énergie et en modifiant les sources de données ou la couverture des indicateurs.

Encadré

Quid du trilemme énergétique mondial ?

Cette étude annuelle évalue les performances des pays étudiés quant à la manière dont ils gèrent le trilemme énergétique ‒ le triple défi qui consiste à trouver des solutions favorisant une énergie à la fois sûre, abordable et respectueuse de l’environnement. L’indice de développement durable contenu dans le rapport est le classement mondial le plus exhaustif des politiques énergétiques nationales. Il présente les points forts des pays étudiés et ceux à améliorer. Il fournit ainsi une plate-forme nous permettant de maintenir un dialogue permanent avec l’industrie et les dirigeants politiques.

www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Trilemma_Index_2020_-_REPORT.pdf