Le projet industriel DualSun labélisé “Vitrine Industrie du Futur”

Alors que le plan de relance ambitionne d’accélérer le verdissement de l’économie française et de stimuler la production industrielle sur le territoire, DualSun est fier d’annoncer que l’Alliance Industrie du Futur (AIF) vient de lui attribuer le label “Vitrine Industrie du Futur”. Une jolie reconnaissance !

Le label “Vitrine Industrie du Futur” reconnaît le projet industriel DualSun construit autour de son innovation brevetée à l’international : le premier panneau solaire hybride certifié au monde qui fournit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude. Il récompense l’engagement de cette jeune entreprise, leader mondial de sa technologie, à toujours améliorer la compétitivité de sa technologie pour créer de l’emploi industriel en France.

Le projet salué par l’Alliance Industrie du Futur

Pour répondre à un enjeu d’amélioration de sa compétitivité et de déploiement en masse de son innovation, DualSun a mis en place un projet industriel lui permettant de renforcer sa compétitivité en connectant ses clients et son usine, en automatisant sa ligne de production et en faisant le lien entre savoir-faire industriels locaux et écosystème français de recherche et de financement. Ainsi, DualSun a mis en place des actions concrètes :

des partenariats R&D produit et process avec le CEA Ines,

le développement d’une plateforme client numérique « MyDualSun » qui permet aux personnes intéressées par DualSun de faire une simulation en ligne et d’être ensuite mis en relation avec un professionnel agréé,

le développement de brevets, de produits certifiés

Bientôt, tous les nouveaux toits seront solaires

L’AIF salue “une innovation de rupture autour de la transition énergétique basée sur des partenariats avec l’écosystème français de la recherche, de l’industrie de production et du financement” dont les résultats sont probants. Selon l’AIF, les résultats obtenus sont probants. DualSun a su optimiser sa production, implémenter des améliorations incrémentales et améliorer l’expérience client. Pour Laetitia Brottier, co-fondatrice et directrice Innovations de Dualsun : «être acteur d’innovations dans le solaire est passionnant, la technologie évolue extrêmement vite, les prix ont été divisés par 2 en 10 ans, les modules sont déjà moins chers que l’ardoise, et ce n’est pas fini ! Bientôt, tous les nouveaux toits seront solaires ».

Le label “Vitrine Industrie du Futur”

Décerné sur proposition d’un Comité ad-hoc de l’AIF, et approbation de son Conseil d’administration, le label « Vitrine Industrie du Futur » est attribué depuis 2015 aux industriels les plus engagés dans leur transformation. PME, ETI ou grands groupes industriels peuvent proposer leurs candidatures et se voir attribuer ce label, symbole de dynamisme et de compétitivité. Pour Bruno Grandjean, président de l’AIF : «La labellisation de ces entreprises industrielles démontre que les transformations réussies sont en général la résultante d’une combinaison d’initiatives multidisciplinaires, au sein d’une cohérence globale. Ces initiatives, bien coordonnées, sont construites pour se renforcer mutuellement et ainsi déclencher des avalanches de valeur pour l’écosystème de l’entreprise».

L’AIF en quelques chiffres

A ce jour, 86 entreprises ont été labellisées Vitrines Industrie du Futur par l’AIF. Un objectif de 100 à fin 2020 a été retenu en septembre 2018, en appui au plan d’actions lancé par le Premier Ministre Édouard Philippe, pour la transformation industrielle par le numérique et l’Industrie du Futur. Encouragée par le gouvernement, l’Alliance Industrie du Futur (AIF) met tout en œuvre pour poursuivre sa mission d’accompagnement vers la transformation industrielle de la France.

