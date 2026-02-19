Revolty lève un million d’euros pour stocker l’énergie solaire des maisons aux côtés d’Hexa Sprint

Revolty, startup française spécialisée dans le stockage d’énergie à domicile, annonce une levée de fonds de 1 million d’euros, dans un tour mené par Hexa Sprint, aux côtés de 50 Partners Impact et des cofondateurs de Verkor, Murfy et Electra. Revolty, la solution vertueuse pour stocker l’énergie solaire des foyers !



Aujourd’hui, 830 000 français ont installé des panneaux solaires sur leurs toits. En 2030 ils seront plus de 3 millions d’après RTE. Mais, ces propriétaires profitent souvent de moins de 50% de leur production pour eux-mêmes, faute de pouvoir la consommer en journée lorsqu’elle est générée. La chute drastique des tarifs de rachat d’EDF qui, depuis février 2025, ne leur propose plus qu’un prix dérisoire de 4c€/kWh pour rémunérer cette injection sur le réseau affecte d’autant la rentabilité des installations. Un vrai changement de paradigme pour ces foyers qui s’équipent de panneaux solaires dans l’objectif de réduire leurs factures d’énergie.



Une solution de stockage à faible empreinte carbone

Revolty leur permet de stocker ce surplus d’énergie pour la consommer lorsqu’ils en ont vraiment besoin. Sur un marché dominé par les batteries asiatiques importées et standardisées, la startup se distingue en développant la première batterie résidentielle française et éco-responsable. Sa particularité : en misant sur le réemploi de batteries lithium européennes, Revolty valorise un gisement industriel local pour créer une solution de stockage à faible empreinte carbone. Cette solution innovante permet aux foyers de doubler les économies sur leurs factures d’électricité tout en sécurisant leur indépendance énergétique. Cette approche circulaire évite l’extraction de tonnes de minerais, préserve des millions de litres d’eau et réduit drastiquement les émissions de CO2 par rapport à une batterie neuve. “ Revolty réconcilie urgence écologique et souveraineté industrielle. Transformer nos batteries usagées en piliers du stockage domestique est une approche ambitieuse et nécessaire : c’est la pièce manquante pour rendre l’autonomie énergétique enfin possible pour tous” s’enthousiasme Damien Papon, dirigeant de Soli Energie.

L’étincelle derrière Revolty : réinventer le stockage d’énergie

Mathilde et Valentin, les cofondateurs de Revolty, se sont rencontrés pendant le master X-HEC Entrepreneurs. Ces deux passionnés d’énergie partagent une vision commune : transformer le solaire résidentiel français en s’attaquant au gâchis des ressources. “ Chez Revolty, nous sommes convaincus que les ressources en lithium et autres matières critiques nécessaires pour nos batteries ne sont pas dans les mines à l’autre bout du monde. Elles sont déjà autour de nous et il est temps de les utiliser” confie Mathilde Janicot, DG de l’entreprise. Une fois leur diplôme en poche, Mathilde et Valentin créent Revolty à l’été 2024. La jeune pousse a bénéficié dès l’origine de l’appui des écosystèmes CentraleSupélec et HEC à Station F. Les installateurs solaires, prescripteurs de leur solution, manifestent déjà leur intérêt pour cette innovation. En un an, Revolty a rempli 2M€ de carnet de commandes auprès de vingt installateurs. Ils ont également déployé trois systèmes prototypes en conditions réelles, chez des particuliers. “Nous avons créé Revolty avec la volonté d’aider les installateurs à se démarquer et proposer des solutions vertueuses et compétitives pour permettre aux foyers de maximiser leurs économies.” Valentin Heuzé, président de Revolty.

Un avenir ensoleillé : propulser l’autonomie énergétique des foyers européens d’ici 2030 sans compromis sur les ressources

Actuellement hébergée à Agoranov à Paris, la Greentech peut désormais compter sur le soutien d’investisseurs renommés de l’énergie aux côtés d’Hexa Sprint, le programme d’accélération d’Hexa dédié au climat, de 50Partners Impact et de business angels tels que Benoit Lemaignan (Verkor), Julien Belliato (Electra), des cofondateurs de Murfy ainsi que de cadres d’EDF et Total Energies. Grâce à cette levée de fonds d’1 million d’euros, Revolty pourra certifier et mettre sur leur marché sa première batterie en 2026, avant d’en équiper des centaines de foyers dès 2027. L’ambition de Revolty est de devenir la référence du stockage solaire bas carbone en Europe et d’éviter 30 000 tCO2 annuelles d’ici 2030. En rendant chaque foyer autonome grâce à ce modèle circulaire, la startup transforme la transition énergétique en une réalité concrète : locale, accessible et sans compromis sur les ressources. En intégrant le programme Carbon Zero d’Hexa, Revolty bénéficie ainsi de soutiens et ressources de premier plan pour révolutionner le stockage solaire résidentiel.

“Ce qui nous a convaincus chez Revolty, c’est leur capacité à adresser un marché massif avec une solution à la fois écologique, compétitive et immédiatement déployable. En combinant stockage solaire, circularité industrielle et un pricing très attractif, l’équipe s’attaque à un verrou clé de la transition énergétique résidentielle avec une approche pragmatique et scalable” conclut Maxime Brousse d’Hexa Sprint.