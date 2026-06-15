NERIUS Invest lance GreenUnits et dÃ©montre son savoir-faire dans le programme HYGUANE

Sept ans aprÃ¨s sa fondation, NERIUS Invest franchit une nouvelle Ã©tape. La greentech lyonnaise annonce la crÃ©ation de GreenUnits, filiale dÃ©diÃ©e Ã la maÃ®trise d’ouvrage dÃ©lÃ©guÃ©e pour les projets de dÃ©carbonation, et marque l’occasion d’une sÃ©quence emblÃ©matique : le premier remplissage d’un camion hydrogÃ¨ne vert de l’Agence Spatiale EuropÃ©enne, Ã l’aÃ©roport Saint-ExupÃ©ry de Lyon, dans le cadre du programme HYGUANE. De l’idÃ©e Ã la mise en service : la promesse de GreenUnitsÂ !

FondÃ©e le 1er juin 2026, GreenUnits hÃ©rite de sept annÃ©es de savoir-faire accumulÃ© par NERIUS Invest depuis sa crÃ©ation en 2019. La filiale propose aux patrons de PME porteurs de projets de transition Ã©nergÃ©tique entre 2 et 10 millions d’euros d’investissement une solution intÃ©grÃ©e de maÃ®trise d’ouvrage dÃ©lÃ©guÃ©e : de la conception jusqu’Ã la mise en service, GreenUnits prend en charge l’ensemble du dÃ©veloppement pour permettre Ã ses clients de se concentrer sur leur cÅ“ur de mÃ©tier. Â« Depuis 2019, nous avons prouvÃ© que nous savons piloter des projets complexes de dÃ©carbonation, en lien avec de grands industriels et dans des environnements exigeants. GreenUnits, c’est la formalisation commerciale de cette expÃ©rience. Nous nous adressons aux patrons de PME qui ont depuis longtemps un projet de transition Ã©nergÃ©tique et qui n’arrivent pas Ã le mettre en Å“uvre. C’est exactement notre spÃ©cialitÃ© Â» confie Antoine Madoui, fondateur de NERIUS Invest. L’Ã©quipe de GreenUnits compte huit collaborateurs dÃ¨s son lancement.

HYGUANE : la preuve par les actes

C’est dans ce contexte que les 24 et 25 juin 2026, le consortium HYGUANE tient son comitÃ© technique Ã SolutrÃ©-Pouilly (SaÃ´ne-et-Loire). RÃ©unissant l’ensemble des partenaires du programme â€” l’ESA, le CNES, Air Liquide, MT Aerospace, BeBlue, l’UniversitÃ© de Guyane, l’UniversitÃ© de LiÃ¨ge â€” ce comitÃ© constitue l’un des rendez-vous de gouvernance les plus importants du programme, et l’occasion rare de rÃ©unir en un mÃªme lieu des acteurs venus de Paris, Toulouse, Kourou, Augsbourg et LiÃ¨ge. La veille, le 24 juin, une sÃ©quence concrÃ¨te illustre l’avancement du programme : le premier camion hydrogÃ¨ne acquis par lâ€™ESA et dÃ©veloppÃ© en partenariat MT Aerospace et HYLIKO sera avitaillÃ© Ã la station hydrogÃ¨ne de l’aÃ©roport Saint-ExupÃ©ry, opÃ©rÃ©e par la sociÃ©tÃ© HYMPULSION. Cette station, fournie par HRS (Grenoble), est en phase finale de mise en service. Le 25 juin, le camion rejoindra ensuite SolutrÃ©, au pied de la Roche.

HydrogÃ¨ne solaireÂ : un projet ancrÃ© dans les enjeux de souverainetÃ©

Le programme HYGUANE vise Ã dÃ©velopper au Centre Spatial Guyanais, un Ã©cosystÃ¨me hydrogÃ¨ne bas carbone produit Ã partir dâ€™un processus dâ€™Ã©lectrolyse de lâ€™eau alimentÃ© par une centrale photovoltaÃ¯que de 5 MWc. Ce projet pilote permettra de substituer 10 Ã 15 % de l’hydrogÃ¨ne gris utilisÃ© Ã bord dâ€™Ariane 6. Il assurera Ã©galement le dÃ©ploiement dâ€™une flotte de vÃ©hicules lourds et de piles Ã combustible fonctionnant Ã lâ€™hydrogÃ¨ne pour dÃ©carboner la mobilitÃ© et les usages stationnaires Ã©lectriques du territoire Guyanais. L’investissement total du consortium atteint dÃ©sormais 45 millions d’euros pour une mise en service Ã lâ€™Ã©tÃ© 2027. Dans un contexte gÃ©opolitique marquÃ© par la nÃ©cessitÃ© de renforcer l’autonomie europÃ©enne en matiÃ¨re spatiale comme Ã©nergÃ©tique, ce type de dÃ©monstrateur a une rÃ©sonance particuliÃ¨re. L’hydrogÃ¨ne renouvelable, produit Ã partir d’eau et d’Ã©nergie solaire, peut Ãªtre fabriquÃ© localement, sans recours aux Ã©nergies fossilesÂ ! La station de distribution d’hydrogÃ¨ne en Guyane, dÃ©veloppÃ©e par GreenUnits pour le compte dâ€™ALLDIS-NERIUS, devrait Ãªtre opÃ©rationnelle en juin 2027 et les travaux dÃ©butent cet Ã©tÃ© !