LARIVIERE annonce son nouveau partenariat stratÃ©gique avec TCL SunPower pour renforcer son dÃ©veloppement solaire en France

Lâ€™entreprise enrichit son offre photovoltaÃ¯que avec les solutions TCL Solar by TCL SunPower et consolide ainsi son positionnement sur le marchÃ© des Ã©nergies renouvelables.

LARIVIERE, acteur majeur de la distribution de solutions pour lâ€™enveloppe du bÃ¢timent, annonce la signature dâ€™un partenariat stratÃ©gique avec TCL SunPower, la business unit solaire du groupe industriel international TCL. Cette collaboration permet Ã LARIVIERE d’intÃ©grer Ã son portefeuille les solutions photovoltaÃ¯ques TCL Solar by TCL SunPower, reconnues pour leurs performances, leur compÃ©titivitÃ© et leur parfaite adÃ©quation avec les attentes du marchÃ© franÃ§ais.

Â« Ce partenariat avec TCL SunPower s’inscrit pleinement dans notre stratÃ©gie de dÃ©veloppement des solutions solairesÂ Â»

DÃ©jÃ engagÃ© dans le dÃ©veloppement de son offre dÃ©diÃ©e aux Ã©nergies renouvelables Ã travers la distribution des solutions de stockage d’Ã©nergie de la marque EcoFlow, LARIVIERE poursuit ainsi sa stratÃ©gie d’accompagnement des professionnels de la filiÃ¨re solaire en proposant dÃ©sormais une offre encore plus complÃ¨te, associant production et stockage d’Ã©nergie. Â« Ce partenariat avec TCL SunPower s’inscrit pleinement dans notre stratÃ©gie de dÃ©veloppement des solutions solaires. AprÃ¨s l’intÃ©gration des solutions de stockage EcoFlow Ã notre offre, nous poursuivons la structuration de notre activitÃ© photovoltaÃ¯que avec une marque capable de conjuguer innovation technologique, capacitÃ© industrielle et vision Ã long terme. Nous sommes convaincus de son potentiel sur le marchÃ© franÃ§ais et de la valeur de notre partenariat. Â» dÃ©clare Nicolas Balland, Directeur GÃ©nÃ©ral de LARIVIERE.

Les cellules TOPCon N-Type Back Contact, les technologies half-cut et multi-cuts,

Filiale du groupe TCL, reconnu mondialement pour sa soliditÃ© financiÃ¨re et sa capacitÃ© d’innovation, TCL SunPower s’appuie sur l’expertise historique de SunPower tout en bÃ©nÃ©ficiant de la puissance industrielle et technologique du groupe TCL. GrÃ¢ce Ã une intÃ©gration verticale complÃ¨te, du wafer au module, la marque garantit un haut niveau de qualitÃ©, une sÃ©curisation des approvisionnements ainsi qu’une maÃ®trise durable des coÃ»ts.Â Les modules photovoltaÃ¯ques TCL Solar de TCL SunPower intÃ¨grent les derniÃ¨res technologies du marchÃ©, notamment les cellules TOPCon N-Type Back Contact, les technologies half-cut et multi-cuts, afin de rÃ©pondre efficacement aux besoins des marchÃ©s rÃ©sidentiels, tertiaires et C&I (Commercial & Industrial). Les panneaux verre-verre bifaciaux proposÃ©s offrent robustesse, durabilitÃ© et performances Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©es, tout en rÃ©pondant aux exigences environnementales du marchÃ© franÃ§ais grÃ¢ce Ã leurs excellents rendements, leurs certifications et leurs bilans carbone certifiÃ©s. RÃ©fÃ©rencÃ©e au classement Bloomberg Tier 1, l’entreprise bÃ©nÃ©ficie d’une reconnaissance internationale en matiÃ¨re de fiabilitÃ© bancaire et industrielle. Encore peu prÃ©sente sur le segment C&I en France, la marque TCL Solar constitue aujourd’hui une opportunitÃ© de diffÃ©renciation pour les professionnels du secteur, grÃ¢ce Ã une combinaison attractive de prix compÃ©titifs, de garanties longues et d’une notoriÃ©tÃ© grand public forte.

LARIVIERE confirme sa volontÃ© d’accompagner durablement la transition Ã©nergÃ©tique

Â« Ce nouveau partenariat avec un acteur de la distribution prÃ©sent sur le marchÃ© franÃ§ais depuis plus de 80 ans marque une Ã©tape importante dans le dÃ©veloppement de TCL SunPower en France et illustre la volontÃ© de croissance du groupe Â», souligne Antoine Lefresne, Responsable de la Distribution France chez TCL SunPower Global. Ã€ travers ce partenariat, LARIVIERE confirme sa volontÃ© d’accompagner durablement la transition Ã©nergÃ©tique en proposant Ã ses clients des solutions photovoltaÃ¯ques innovantes, fiables et compÃ©titives, tout en s’appuyant sur des partenaires industriels de premier plan. Afin d’accompagner le lancement de ce partenariat, LARIVIERE et TCL SunPower coorganiseront un webinaire exclusif le 19 juin 2026 consacrÃ© aux Ã©volutions du marchÃ© photovoltaÃ¯que, aux derniÃ¨res innovations en matiÃ¨re de modules ainsi qu’aux opportunitÃ©s de dÃ©veloppement pour les professionnels du secteur. Ce rendez-vous rÃ©unira les experts des deux entreprises autour des enjeux technologiques, rÃ©glementaires et commerciaux du marchÃ© solaire franÃ§ais.