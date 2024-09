Neoen signe un PPA avec SmartestEnergy via la centrale solaire de Culcairn en Australie

Neoen a signé un contrat de vente d’électricité (Power Purchase Agreement) avec SmartestEnergy portant sur 50% de l’électricité qui sera produite par la future centrale solaire de Culcairn (440 MWc / 350 MWac) dans l’Etat de New South Wales (NSW). SmartestEnergy est un distributeur d’énergie indépendant, spécialisé dans la fourniture d’énergie renouvelable aux entreprises via le National Electricity Market (NEM) australien.

Le contrat PPA entre Neoen et SmartestEnergy, d’une durée de 4 ans, démarrera fin 2026. Il permettra à SmartestEnergy de répondre à la demande croissante d’énergie renouvelable des entreprises commerciales et industrielles de New South Wales où le groupe approvisionne déjà de grandes entreprises et souhaite élargir sa gamme de solutions pour servir d’autres clients. « Ce contrat avec Neoen souligne notre volonté de soutenir la transition énergétique. Avec cet accord, nous allons continuer d’offrir des solutions d’approvisionnement en énergies renouvelables à nos clients tout en contribuant à ce que la transition énergétique en Australie se poursuive à un rythme élevé. » assure Rober Owens, directeur général de SmartestEnergy Australia. « Nous sommes très heureux de signer notre premier PPA avec SmartestEnergy et nous les remercions pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous nous réjouissons du rôle majeur que le parc solaire de Culcairn jouera dans la fourniture en énergie renouvelable des entreprises locales et dans la transition énergétique rapide du NSW » ajoute Jean-Christophe Cheylus, directeur général de Neoen Australie.

Une capacité de 440 MWc

Situé sur les terres du peuple Wiradjuri, dans l’Etat de New South Wales (NSW), le parc solaire de Culcairn a été développé par Neoen. Actuellement en construction, il entrera en opération au cours de l’année 2026. D’une capacité de 440 MWc, Culcairn Solar Farm est la deuxième plus grande centrale solaire de Neoen au niveau mondial, juste derrière le parc solaire du Western Downs Green Power Hub (460 MWc, Queensland), qui a déjà été mis en service. « C’est toujours une grande fierté d’accueillir un nouveau client et je tiens à féliciter notre équipe pour ce succès. Cela démontre une fois encore que les projets que nous développons sont très compétitifs et qu’ils créent de la valeur pour des clients toujours plus nombreux et diversifiés. Plus que jamais, notre vocation est de produire une énergie renouvelable à prix avantageux pour nos clients en Australie comme dans le reste du monde. » précise Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen.

Le chantier de Culcairn génère de fortes retombées économiques locales, employant actuellement 300 ouvriers sur le site, un nombre qui sera porté à 400 au pic de la construction. Une fois mis en service, le parc solaire comptera sept employés à temps plein et produira annuellement l’équivalent de la consommation électrique de plus de 160 000 foyers. Enfin, Neoen finance un programme de soutien aux communautés locales d’une valeur de 10 millions de dollars australiens sur la durée de vie de la centrale.

Encadré

Un LTESA en sus du PPA

En complément de ce PPA, Neoen avait déjà remporté pour Culcairn Solar Farm un Long-Term Energy Services Agreement (LTESA) via un appel d’offres lancé par l’AEMO Services dans le cadre du programme de l’Etat de NSW « Electricity Infrastructure Roadmap ». Ce type de contrat (LTESA) octroie aux producteurs d’énergie l’option de vendre leur électricité à un prix minimum convenu.