Antoine Armand, un ministre de lâ€™Economie fÃ©ru de transition Ã©nergÃ©tique et auteur dâ€™un rapport sur le sujet

Agnès Pannier-Runacher aura-t-elle, enfin, un allié de poids à Bercy pour mener avec volontarisme politique une transition énergétique tournée vers les renouvelables ? On peut y penser à l’analyse des pôles d’intérêt du nouveau et jeune (33 ans) ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Antoine Armand.

Arrière-petit-fils de l’ingénieur, haut fonctionnaire et résistant Louis Armand (1905-1971), ancien président de la SNCF et membre de l’Académie française, Antoine Armand, parisien de naissance, affiche un parcours très normé qui façonne les élites du pays. Il est un ancien élève des classes préparatoires du prestigieux lycée Henri IV, de l’Ecole Normale Supérieure (promotion 2011), puis de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion Georges-Clemenceau, 2017-2018). À sa sortie de l’ÉNA en 2019, il réalise quelques stages aux côtés de préfets, diplomates et dans une entreprise du secteur énergétique. Déjà ! Il rejoint l’Inspection Générale des Finances (IGF), où il déclare avoir travaillé « sur les questions industrielles et sur des sujets de transition énergétique comme la sortie des véhicules thermiques ». Lors de la campagne présidentielle 2022 d’Emmanuel Macron, il participe à la conception du projet du candidat sur les dossiers économiques et écologiques. Encore !

En juin 2022, il est élu sur la 2ème circonscription de la Haute-Savoie sous l’étiquette de la coalition Ensemble. Dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne qui menace l’approvisionnement en gaz de l’Europe et de la France et pousse les coûts de l’énergie à la hausse, il est nommé, en octobre 2022 rapporteur d’une commission d’enquête parlementaire sur les raisons de la perte d’indépendance et de souveraineté énergétique de la France. Le 30 mars 2023, son rapport « Souveraineté énergétique : 30 recommandations pour les 30 prochaines années » est adopté.

« Grand honneur de publier le rapport de la commission d’enquête sur la souveraineté et l’indépendance énergétique de la France que j’ai élaboré ces dernières semaines et qui a été largement adopté par la commission jeudi dernier : 30 propositions pour les 30 prochaines années. Après plus de 60 réunions, l’audition de près de 90 personnalités ; experts, industriels, ministres chargés de l’Énergie, anciens Premiers ministres et actuelle Première ministre, et – fait inédit – 2 anciens Présidents de la République, ce travail de réflexion, de questionnements, d’enquête est rendu sur papier. Ce rapport dresse l’état de santé énergétique de notre pays : il fait l’état des lieux des vulnérabilités françaises et le constat du mur énergétique devant lequel se trouve le pays. J’y présente 6 erreurs et 6 leçons des 30 dernières années de politiques énergétiques et j’identifie 6 chantiers et 30 recommandations pour les 30 prochaines années ! » écrivait-il lors de la sortie de ce rapport très complet. Autant dire qu’Agnès Pannier-Runacher aura au moins à Bercy un fin connaisseur de la chose énergétique. De quoi peut-être envisager des relations plus constructives entre les deux ministères…

www.antoine-armand.fr/a-lassemblee/20230330-commission-enquete-energie-rapport-cee