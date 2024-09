En France, mise en service dâ€™un dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯que innovant

Voltalia vient de réaliser la mise service de son nouveau démonstrateur agrivoltaïque à Poisy en Haute-Savoie. Ce projet innovant vise à étudier les interactions entre les infrastructures photovoltaïques et l’élevage bovin. Un projet pilote qui devrait faire un effet bœuf dans le monde du photovoltaïque !

Voltalia est engagé à renforcer son double impact positif sur l’environnement et la société. Entreprise à Mission depuis 2021, Voltalia s’est fixé pour objectif que 50% de la capacité de ses centrales solaires en exploitation soit située sur des sols co-utilisés ou revalorisés en 2027, contre 39% fin 2023. Le développement de l’agrivoltaïsme, en permettant sur un terrain donné une double production à la fois agricole et énergétique, contribue à cet objectif.

Un dispositif unique en France

Après avoir étudié et mis en œuvre des projets combinant production photovoltaïque et activités agricoles maraîchères ou d’élevage ovin, Voltalia a étendu son champ d’action à l’élevage bovin. Le démonstrateur de Poisy s’inscrit dans cette dynamique, visant à optimiser l’intégration de panneaux solaires et de pâturages bovins en harmonie avec les meilleures pratiques agricoles existantes. Le démonstrateur de Poisy, d’une capacité de 250 kilowatts, s’étend sur une superficie de 7 820 m², dont 1 152 m² couverts par des panneaux solaires. Ce dispositif unique en France est conçu pour mesurer et analyser précisément l’impact des installations photovoltaïques sur l’élevage bovin, notamment en termes de bien-être animal, de comportement animal au quotidien et de qualité et de quantité des productions fourragères. L’installation comprend six rangées de panneaux solaires disposées à différentes hauteurs permettant de comparer les effets sur le comportement des animaux, notamment leur accès à l’ombre, et sur le microclimat. Une zone témoin, non équipée de panneaux solaires, sert de référence pour les études comparatives.

Expertise agronomique et éthologique

Le développement du démonstrateur de Poisy a été mené en collaboration avec des instituts scientifiques de la filière élevage reconnus, et s’appuie sur l’expertise du Centre d’Élevage « Lucien Biset » de Poisy, un organisme administré par les Chambres d’agriculture de l’Ain, de l’Isère, de Savoie et de Haute-Savoie. Ces partenaires, notamment connus pour leur engagement dans la recherche et la formation en élevage laitier, apportent au démonstrateur de Poisy leur expertise agronomique et éthologique, leur compétence d’exploitant et leur participation à la mise en œuvre des protocoles de suivi. « La mise en service de ce démonstrateur illustre notre engagement à innover pour un avenir durable qui répond aux besoins des exploitations agricoles tout en contribuant au développement des énergies renouvelables. C’est une belle étape de notre démarche plus générale visant à maximiser la co-utilisation des sols, un de nos objectifs d’Entreprise à Mission » précise Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.