TotalEnergies lance le chantier des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de Renault Trucks Ã  Bourg-en-Bresse

TotalEnergies et Renault Trucks posent la « 1ère pierre » des ombrières photovoltaïques sur le site historique de Renault Trucks. D’une puissance totale de 23,6 MWc (Mégawatt crête), pour une production totale de près de 28 GWh (Gigawatt Heure), elles produiront l’équivalent de la consommation électrique domestique annuelle de 12 500 habitants et seront mises en service début 2027.

Les ombrières photovoltaïques installées sur les parkings couvriront 17 hectares du site et protègeront les 28.000 poids lourds fabriqués annuellement par le site Renault Trucks. Cette construction, l’une des plus importantes de France, permettra d’éviter le rejet de 859 tonnes de CO2 par an, proposera aux camions assemblés une protection renforcée contre les intempéries, notamment la grêle, et offrira de l’ombre aux véhicules stationnés. Les travaux dureront près de 2 ans et sont menés en étroite collaboration avec les équipes de Renault Trucks afin de préserver l’activité du site. Ce projet contribue activement à la transition énergétique engagée par TotalEnergies et Renault Trucks en Auvergne Rhône-Alpes, notamment via le développement des énergies renouvelables. « Chez Renault Trucks, nous plaçons l’innovation et la responsabilité environnementale au coeur de notre stratégie. Ce partenariat avec TotalEnergies pour la construction d’ombrières photovoltaïques est une avancée majeure qui contribue à réduire notre empreinte carbone, tout en optimisant l’efficacité énergétique de notre site de Bourg-en-Bresse. En permettant la production d’une énergie verte directement sur place, nous renforçons notre engagement pour une industrie durable, tout en améliorant la protection de nos véhicules contre les intempéries. Ce projet illustre concrètement notre volonté de concilier performance industrielle et transition énergétique » souligne Christophe Legrand, Directeur du site de Bourg en Bresse.

Un projet innovant et responsable

L’électricité produite par cette installation marquera une avancée significative en faveur de la décarbonation du site industriel. En effet, conçue pour permettre de l’autoconsommation, environ 30% des besoins énergétiques du site seront couverts en électricité d’origine renouvelable grâce à ces ombrières, contribuant ainsi à sa transition énergétique. Dans la région, TotalEnergies exploite 26 sites de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire et hydroélectrique), ce qui représente une production annuelle de 166 GWh, l’équivalent de la consommation annuelle de 75 000 habitants. Pour Marin de Montbel, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France, « C’est une grande fierté pour TotalEnergies d’accompagner Renault Trucks dans sa transition énergétique. Ce projet illustre notre savoir-faire pour accompagner les entreprises soucieuses de développer des solutions de production d’électricité bas carbone et de s’impliquer au niveau régional dans la transition énergétique des territoires. »