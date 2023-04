Neoen remporte 50 MWc de nouveaux projets solaires en France

Avec deux projets remportés pour un total de 49,8 MWc, Neoen est le premier lauréat de la catégorie ombrières et bâtiments et le deuxième lauréat pour les centrales solaires au sol. Ces projets solaires ont été remportés dans le cadre des derniers appels d’offres gouvernementaux de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) !

« Je remercie nos équipes pour ce nouveau succès qui vient renforcer ce nouveau succès qui vient renforcer notre statut de leader indépendant des énergies renouvelables en France. Dans un marché de l’électricité qui a totalement changé de paradigme au cours des derniers trimestres. Neoen va encore accélérer dans les prochains mois en France comme dans nos autres régions pour fournirtoujours plus d’électricité verte, compétitive et souveraine. ». Xavier Barbaro, président-directeur général n’est pas peu fier de ces collaborateurs. Ce nouveau succès remporté illustre la capacité de Neoen à constamment figurer parmi les lauréats les mieux classés des appels d’offres photovoltaïques gouvernementaux en France. Neoen annonce ainsi avoir remporté 49,8 MWc de projets solaires lors des derniers appels d’offres gouvernementaux en France, gérés par la CRE. Neoen est le premier lauréat de la catégorie « ombrières et bâtiments » avec le projet d’ombrières à l’aéroport de Lyon et le second de l’appel d’offres « centrales solaires au sol » avec le projet de Tournissan. Conformément à son modèle, Neoen est l’actionnaire majoritaire de ces deux projets.

Ombrières et centrale au sol

Le projet d’ombrières, initié par Vinci Airports, recouvrira 14 ha des parkings de l’aéroport de Lyon-Saint- Exupéry (Rhône). Il a été développé par Neoen en partenariat avec SunMind, une filiale à 100% de VINCI Concessions dédiée à l’énergie solaire, et sa construction sera lancée en 2023 pour une mise en service prévue à l’été 2024. En Occitanie, la centrale photovoltaïque de Tournissan (30 MWc, Aude) est développée en étroite concertation avec la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois. Elle permettra de produire près de 40 GWh par an soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 15 000 habitants (chauffage inclus). Guillaume Decaen, directeur du développement France précise : « Alors que l’essentiel de la capacité n’a pas pu être attribué en raison d’une erreur dans le déroulement de cet appel d’offres, nous sommes heureux de pouvoir déjà sécuriser près de 50 MW. Le gouvernement a annoncé qu’il allait rapidement lancer un nouvel appel d’offres pour allouer cette fois toute la capacité prévue et Neoen se prépare à représenter tous ses projets qui n’ont pas pu être retenus lors de cette session. »