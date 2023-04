Les onduleurs PIKO MP plus de KOSTAL compatibles avec TIGO TS4

Optimisation, surveillance, sécurité, le KOSTAL PIKO MP en combinaison avec la série TS4 de TIGO affichent davantage de potentialités ! Chez KOSTAL, l’innovation technologique poursuit son chemin !

KOSTAL Solar Electric a déjà testé avec succès l’optimiseur TS4-O dans le passé pour une compatibilité parfaite, et dernièrement pour les onduleurs hybrides PLENTICORE plus et l’onduleur chargeur PLENTICORE BI. Désormais, l’onduleur PIKO MP plus peut également être utilisé avec succès en combinaison avec les produits TS4 du fabricant TIGO, pour une optimisation des rendements photovoltaïques, une surveillance optimale et d’autres fonctions de sécurité comme la déconnexion rapide des modules solaires, par exemple en cas de dysfonctionnement.

PIKO MP plus – idéal pour les petites installations photovoltaïques

L’onduleur monophasé PIKO MP plus est idéal pour les petites installations photovoltaïques sur les maisons individuelles ou les toits de garage. En combinaison avec le KOSTAL Smart Energy Meter, le PIKO MP plus passe du statut d’onduleur photovoltaïque pur à celui d’onduleur hybride. En tant qu’onduleur hybride, le PIKO MP plus permet à la fois de produire de l’électricité solaire et de stocker l’énergie solaire produite dans une batterie de stockage connectée.

PIKO MP plus avec la série TIGO TS4 : voici comment cela fonctionne

Les composants TS4 peuvent être intégrés via les interfaces sans fil CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) ou émetteur RSS dans la plate-forme de surveillance Energy-Intelligence de Tigo, qui évalue de manière centralisée l’état des modules TS4. L’état du système des différents panneaux solaires est ainsi surveillé en permanence.

De plus, un arrêt manuel est possible, par exemple en cas d’intervention des pompiers. L’utilisation des produits TIGO est particulièrement recommandée pour les installations qui, en plus de la surveillance basée sur le cloud, nécessitent des mesures de protection contre les incendies.

Encadré

Aperçu des produits TS4

Le groupe de produits TIGO TS4 comprend sept modèles différents. La liste suivante présente les caractéristiques de chaque produit.

TS4-A-M Surveillance/Monitoring

TS4-A-F Arrêt rapide/Rapid Shutdown

TS4-A-2F Arrêt rapide/Rapid Shutdown

TS4-S Surveillance/Monitoring, arrêt rapide/Rapid Shutdown

TS4-A-S Surveillance/Monitoring, arrêt rapide/Rapid Shutdown

TS4-O Optimisation/Optimization, Surveillance/Monitoring, Arrêt rapide/Rapid Shutdown

TS4-A-O Optimisation/Optimization, Surveillance/Monitoring, Arrêt rapide/Rapid Shutdown

La garantie KOSTAL et la garantie TIGO restent valables si les exigences d’installation et de fonctionnement sont respectées pour chaque produit. Lors de l’utilisation de produits TIGO dotés d’une fonction d’optimisation, la gestion intégrée de l’ombrage doit être désactivée dans l’onduleur. Sur la base du contrôle des paramètres, de la surveillance et de la compatibilité avec tous les composants TIGO TS4, le PIKO MP dans les catégories de puissance 1,5 – 5,0 kW offre une utilisation encore plus flexible et est ainsi l’onduleur parfait pour les petites installations PV qui souhaitent une surveillance des panneaux, une optimisation ou une déconnexion rapide.