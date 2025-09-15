LN Shelter : une nouvelle identité pour une expertise affirmée

Réduire les coûts d’installation, fiabiliser la production, simplifier la maintenance : avec LN Shelter, le local technique devient un levier de performance sur le secteur du photovoltaïque. Issue de l’expertise de LM Soleil, la marque LN Shelter prend son envol pour offrir des solutions techniques conçues pour durer et pensées pour les contraintes terrain. Plus qu’un équipement : une promesse de sérénité.

Dans le paysage photovoltaïque français, certaines mutations ne sont pas des ruptures mais des évidences : LN Shelter en est l’illustration. Longtemps intégrée à LM Soleil, pionnier du photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine, l’activité de conception de shelters techniques gagne aujourd’hui en lisibilité en devenant une marque à part entière.

Une évolution logique, une réponse claire aux attentes du marché

Depuis 2007, ces shelters ont été conçus pour répondre à des exigences de terrain bien réelles. Ils permettent de réduire les temps d’intervention sur siteen facilitant installation et raccordement. Ils contribuent à optimiser la production des centralesen sécurisant l’installation électrique et en simplifiant la maintenance. Leur robustesse, leur précision d’assemblage et leur capacité à s’adapter aux configurations de sites en ont fait une référence dans la filière photovoltaïque. Aujourd’hui, LN Shelter affirme son rôle : celui d’un fabricant français de confiance, au service de la performance long terme de ses clients.

“Nous sommes fiers de renforcer notre engagement avec LN SHELTER, une marque dédiée à l’excellence au service de la transition énergétique” se réjouit Valentin Audouin, Directeur Général.

Des solutions techniques… et économiques prêtes à raccorder

À l’heure où chaque kilowattheure compte, les locaux techniques ne sont plus de simples abris pour onduleurs. Ils doivent sécuriser la chaîne de valeur et garantir un fonctionnement optimal des centrales pour assurer une production sans interruption et réduire les coûts d’exploitation dès la mise en service. C’est tout l’ADN de LN Shelter : concevoir des shelters prêts à raccorder car entièrement testés en atelier, configurables, pensés pour simplifier la maintenance et la supervision. Grâce à LN Shelter, le temps de mise en œuvre sur chantier est réduit jusqu’à 30%. Les imprévus et les surcoûts liés à la coordination de multiples sous-traitants sont limités. En résumé : la marge est sécurisée.“Ce que les clients attendent, ce n’est pas juste un abri technique, c’est une solution technico-économique fiable, pensée pour durer et un interlocuteur qui comprend leurs besoins et contraintes dès le départ ” ajoute Christophe Odièvre, Responsable Commercial LN Shelter.

CT5 : le nouveau venu

Le dernier né de la gamme, le CT5, incarne cette nouvelle génération de shelters photovoltaïques Plug&Play. Issu de plusieurs années d’améliorations continues et de retours terrain, il allie modularité, sécurité et facilité d’intégration.

- Adaptables à toutes les architectures de centrales

- Compatible avec toutes les marques et puissances d’onduleurs

- Accès optimisé pour la maintenance

- Configurateur en ligne sur lnshelter.com

Déjà adopté par les plus grands développeurs et installateurs nationaux, le CT5 permet de sécuriser les engagements de production et de tranquilliser les exploitants. Un raccordement sans surprise, une maintenance simplifiée, une production sécurisée : LN Shelter transforme une contrainte technique en avantage concurrentiel.

Encadré

Une marque nouvelle, une vision claire

La création de LN Shelter n’est pas un simple changement de nom. C’est un cap stratégique, qui affirme la spécialisation de l’entreprise et sa volonté de devenir un partenaire clé de la filière solaire. Face aux enjeux actuels – pression tarifaire, exigence de performance, évolutions réglementaires – LN Shelter, une équipe de 34 personnes engagées dans une logique de qualité industrielle, propose une réponse claire, fiable, maîtrisée. Une solution technique… et économique ! “Plus qu’un produit, nous vous vendons de la tranquillité d’esprit” conclut Valentin Audouin.