Neoen remporte 164 MWc de projets solaires en France

Neoen a remporté 164 MWc de projets solaires et agrivoltaïques lors du dernier appel d’offres gouvernemental géré par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Plus de la moitié de ces parcs seront mis en service d’ici 2028 !

Grâce à ces 7 projets, Neoen se classe premier lauréat de la session CRE 5.6 et conserve sa position de leader sur l’ensemble des sessions PPE2 dans la catégorie des centrales solaires au sol avec 642 MWc remportés. Ces nouveaux gains permettent à Neoen de franchir le cap des 2.5 GW de capacité sécurisée en France. La mise en service de ces parcs devrait s’échelonner entre 2026 et 2029 pour 6 d’entre eux, tandis que celle de Tourneuve (73 MWc, Lot-et-Garonne) interviendra en 2032 après des travaux d’adaptation du réseau électrique qui seront entrepris par le gestionnaire de réseau.

Ce nouveau succès illustre la capacité de Neoen à réaliser des projets solaires à grande échelle sur l’ensemble du territoire français. Les futurs parcs, répartis dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ont été développés en étroite collaboration avec les élus locaux, les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, les parties prenantes locales et les services de l’État. Cette approche concertée permet une intégration harmonieuse de ces projets dans les territoires, tout en répondant à leurs enjeux énergétiques et environnementaux.

Parmi les projets lauréats, quatre parcs agrivoltaïques associeront production agricole et production d’électricité verte sur un même site. Plus de la moitié des projets solaires de Neoen en France comportent une composante agricole, renforçant ainsi son expertise dans ce domaine. En s’associant à des partenaires agricoles reconnus et spécialisés, Neoen fait de l’agrivoltaïsme un axe central de son développement en France.

« Je tiens à remercier tous les acteurs locaux qui nous ont accompagnés dans l’obtention des autorisations de ces projets ainsi que les exploitants agricoles qui nous ont fait confiance. 2023 avait déjà été une année record pour Neoen en France, avec 500 MW de projets solaires et éoliens remportés lors des appels d’offres de la CRE. Nous sommes en bonne voie pour réitérer cette performance en 2024 et allons continuer de développer, aux côtés de nos parties prenantes locales, des projets vertueux et compétitifs qui accélèrent la transition énergétique des territoires » a commenté Guillaume Decaen, directeur du développement France.