ALLO SOLAR lance son nouveau panneau solaire plug & play : PLAY2SOLAR

Le distributeur de solutions photovoltaïques résidentielles ALLO SOLAR GROUP lance sur le marché PLAY2SOLAR, son nouveau kit solaire. Grand public, prêt à l’usage, il répond à une demande de plus en plus croissante : produire facilement chez soi sa propre énergie décarbonée. Composé d’un panneau photovoltaïque d’environ 2 m² et d’un micro-onduleur, il offre une puissance de 435 Wc. Il permet d’interconnecter jusqu’à quatre panneaux via un seul branchement pour plus d’autonomie. Grâce à son application dédiée, il est possible de monitorer sa propre consommation et de la comparer aux autres utilisateurs de PLAY2SOLAR. Disponible en ligne au prix de 449,99€, le kit est amorti en 2,5 ans.

Avec PLAY2SOLAR, les consommateurs peuvent installer facilement et en toute autonomie leur propre source d’énergie durable. Nul besoin de réaliser de démarche administrative, de recourir à des installateurs ou d’avoir des connaissances techniques : le kit est livré prêt à l’emploi. Il suffit à l’utilisateur de choisir un emplacement, au sol ou au mur, d’ajuster l’angle du panneau pour une exposition optimale au soleil, et de le brancher à une prise électrique aux normes pour commencer à produire sa propre énergie verte. Doté d’un châssis modulable, le kit est inclinable dans 6 positions différentes, et facilement déplaçable pour optimiser l’exposition au soleil tout au long de l’année. Entièrement fabriqué en aluminium, il a été conçu pour résister aux aléas des saisons, à la poussière et aux projections d’eau. Particulièrement robuste, la station PLAY2SOLAR bénéficie d’une garantie intégrale de 25 ans.

« Au moment de la conception de PLAY2SOLAR, nous avons identifié tout ce qui pourrait freiner celui qui voudrait franchir le pas du solaire : la lourdeur des démarches administratives, la complexité de l’installation, le coût… C’est en partant de ce questionnement que nous avons pu aboutir à une solution hyper accessible à haut rendement énergétique » commente Novak Kusljevic, président et fondateur d’ALLO SOLAR GROUP.