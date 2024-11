Nouvel accord pour le repowering du parc Ã©olien Ã©gyptien de Zafarana avec un projet Ã©olien et solaire de trois gigawatts

Voltalia a signé en partenariat avec TAQA Arabia un protocole d’accord avec le ministère égyptien de l’électricité, en présence du Premier ministre égyptien, pour le repowering des parcs éoliens de Zafarana. En projet, une centrale hybride où l’éolien et le solaire cohabiteront pour plus d’efficacité !

Initialement mis en service par le gouvernement égyptien il y a deux décennies, les parcs éoliens de Zafarana, d’une capacité de 545 mégawatts, étaient les premiers de ce type dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et constituaient une étape importante dans le parcours de l’Égypte en matière d’énergie renouvelable. Les éoliennes approchant bientôt de leur fin de durée de vie, une nouvelle stratégie est nécessaire pour assurer le repowering du site. Situé à 130 kilomètres au sud-est du Caire, Zafarana est l’un des sites les plus venteux de toute la région MENA, qui bénéficie également d’un ensoleillement exceptionnel, typique du climat saharien.

Voltalia et TAQA Arabia ont développé conjointement une solution hybride moderne d’énergie renouvelable qui maximise l’utilisation du terrain sur les parcelles 5-8 de Zafarana, en exploitant à la fois les technologies éoliennes et photovoltaïques pour une capacité totale de trois gigawatts, avec une première mise en service prévue en 2028. Ce partenariat stratégique entre TAQA Arabia et Voltalia comprend la réalisation de mesures et d’études techniques et environnementales préliminaires en vue de la création d’une centrale électrique verte entièrement intégrée à Zafarana. La centrale combinera 1,1 gigawatt d’énergie éolienne et 2,1 gigawatts d’énergie solaire, ce qui en fera le premier projet en Égypte à combiner ces deux sources d’énergie renouvelable. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement national de l’Égypte à développer les sources d’énergie renouvelables et à promouvoir l’implication du secteur privé afin de réduire la dépendance à l’égard de l’énergie conventionnelle.

« La signature de cet accord est une étape cruciale pour soutenir les objectifs ambitieux de l’Égypte en matière d’énergie renouvelable, et nous sommes honorés de travailler sur ce projet historique. Notre présence en Égypte, grâce à notre projet d’exploitation au sein du complexe solaire de Benban, et notre expérience des projets hybrides éoliens et solaires, comme dans notre complexe de Serra Branca au Brésil, nous permettent de nous appuyer sur l’héritage de Zafarana en toute confiance pour apporter plus d’énergie propre au réseau égyptien » a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.