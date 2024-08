Neoen lance la construction de la 2Ã¨me tranche de Western Downs Battery en Australie

Neoen, l’un des principaux producteurs mondiaux d’énergie exclusivement renouvelable, a signé, pour une durée de 10 ans, un contrat de batterie virtuelle avec AGL Energy, un des leaders australiens de la production et distribution d’électricité, pour fournir jusqu’à 200 MW / 400 MWh de capacité virtuelle de stockage dans la région du Queensland du National Electricity Market (NEM) australien. Neoen s’appuiera sur les deux tranches de Western Downs Battery pour fournir cette solution, ces deux tranches disposant chacune d’une capacité de 270 MW / 540 MWh.

A la suite de la conclusion de ce nouveau contrat, Neoen a donné aux équipes de Tesla, spécialiste des batteries de grande capacité, et d’UGL (groupe CIMIC), en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques (Balance of Plant), l’instruction de démarrer la construction de la deuxième tranche de Western Downs Battery, constituée de 140 Megapacks 2 XL de Tesla. Sa mise en service est attendue courant 2026. Cette batterie sera située à proximité de la sous-station de Western Downs. Elle bénéficiera des infrastructures existantes du Western Downs Green Power Hub de Neoen qui comprend notamment une centrale solaire de 460 MWc actuellement en opération et la première tranche de Western Downs Battery, en cours de construction et dont la mise en service est prévue fin 2024 / début 2025.

Réguler la fréquence et compenser l’intermittence des énergies renouvelables

Selon les termes du contrat, AGL Energy pourra charger ou décharger virtuellement à tout moment jusqu’à 200 MW de capacité de Western Downs Battery pour couvrir la demande de ses clients, en utilisant l’interface conçue par Neoen pour placer ses ordres. AGL opère le plus grand parc privé de production électrique du National Electricity Market. AGL voit, grâce à cet accord, sa capacité contractualisée de batterie virtuelle augmenter, lui permettant ainsi de s’adapter aux besoins de ses clients tout en contribuant à la transition énergétique. « Nous sommes ravis d’avoir signé ce second contrat de « batterie virtuelle » avec AGL et honorés de la confiance qu’ils nous témoignent. Nous tenons également à remercier Tesla, UGL et Powerlink pour leur engagement et le professionnalisme dont ils font preuve pour réaliser les deux tranches de Western Downs Battery. Avec cette nouvelle tranche, nous disposons désormais de plus d’1 GW d’actifs dans l’état du Queensland et nous réjouissons de pouvoir répondre aux besoins d’AGL tout en contribuant à renforcer la fiabilité du réseau du NEM. » souligne Jean-Christophe Cheylus, directeur général de Neoen Australie. D’une capacité totale de 540 MW / 1,080 MWh, Western Downs Battery sera dotée d’onduleurs avancés dits grid-forming, capables de générer leur propre consigne de tension et de fréquence. Grâce à la fourniture de services systèmes essentiels à la stabilité du réseau, elle contribuera à réguler la fréquence et à compenser l’intermittence des énergies renouvelables, ce qui participera à la modernisation du réseau électrique du Queensland. Avec cette seconde tranche de Western Downs Battery, Neoen voit son portefeuille d’actifs en opération ou en construction dans le Queensland dépasser 1 GW : cela renforce sa position de leader régional ainsi que son engagement à soutenir la transition énergétique de l’Etat vers son objectif de 80% d’énergies renouvelables en 2035.

La plus grande centrale solaire d’Australie

Dans l’Etat du Queensland, Neoen détient et opère déjà le parc éolien de Kaban (157 MW), ainsi que la centrale solaire de Western Downs qui, avec 460 MWc, est la plus grande centrale solaire d’Australie. Cette nouvelle tranche de Western Downs Battery porte le portefeuille de centrales de stockage en opération ou en construction de Neoen en Australie à 1,925 MW / 4,709 MWh. Neoen détient et opère également la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) située à Geelong, Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) en Australie Méridionale ainsi que plusieurs batteries en cours de construction : Collie Battery (560 MW / 2,240 MWh) en Western Australia, Blyth Battery (238,5 MW / 477 MWh) en Australie Méridionale, et la Capital Battery (100 MW / 200 MWh) dans l’Etat de l’Australian Capital Territory (ACT). Markus Brokhof, Directeur des Opérations d’AGL, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir signé ce second contrat avec Neoen et de renforcer ainsi notre partenariat. La faculté de pouvoir charger et décharger virtuellement la batterie constitue un outil supplémentaire pour répondre aux besoins de nos clients tout en soutenant la fourniture d’électricité sur le réseau. Ces contrats de batterie virtuelle apportent de la flexibilité à nos capacités de production d’énergie, sans que nous ayons besoin de construire, exploiter et maintenir nous-mêmes une batterie. » Et Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, de conclure : « Je remercie l’équipe de Neoen pour ce nouveau succès. Neoen est fière d’avoir inventé le modèle de « batterie virtuelle » en Australie, et d’apporter ainsi un service sur mesure, flexible et à forte valeur ajoutée qui réponde aux besoins grandissants de ses clients. Depuis 7 ans, Neoen est un acteur majeur du stockage en Australie comme dans le reste du monde et nous allons continuer à concevoir et mettre en œuvre des solutions intégrées qui accélèrent la transition énergétique. »