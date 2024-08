GreenYellow accompagne le groupe Zolux pour un projet de centrale PV en toiture sur son site Ã  Ablaincourt-Pressoir

GreenYellow, spécialiste de la transition énergétique décentralisée, a été choisi par le Groupe Zolux, spécialiste de la fabrication et de la distribution de produits dédiés aux animaux de compagnie, pour installer et exploiter une centrale solaire en toiture de 1 000 panneaux photovoltaïques pour son nouveau bâtiment à Ablaincourt-Pressoir, dans la Somme (Hauts-de-France).

Les panneaux photovoltaïques sont installés sur un nouveau bâtiment à Ablaincourt-Pressoir d’une surface totale de 12 518 m², construit en 2022 afin d’accueillir l’exploitation de la filiale Saint Bernard, et aussi l’activité de plateforme de la société Zolux.

Un projet représentant 2 000 m² de panneaux photovoltaïques

Cette centrale photovoltaïque, en service depuis mars 2024, se compose de deux parties : une installation de 150 kWc en autoconsommation et une autre de 250 kWc, dédiée à la revente totale d’énergie sur le réseau public. Ce projet, financé à 100% par GreenYellow qui porte l’investissement initial, permet au site logistique de Zolux de bénéficier d’une source d’énergie verte, locale et à prix compétitif, tout en contribuant à la production d’énergie renouvelable.

Sur les mois de mai et juin, l’autoconsommation solaire a permis de couvrir 65 % des besoins électriques du site. « Lors de la clôture de notre appel d’offres, GreenYellow est apparu être le prestataire le plus approprié, à la fois d’un point de vue économique mais également parce que l’entreprise était française, réputée sérieuse, et proposait de revendre le surplus d’énergie produit, à travers un partenariat local, ce qui était important pour nous. L’équipe a permis de mettre en service nos installations photovoltaïques dans les meilleures conditions. Aujourd’hui nous apprécions de pouvoir autoconsommer une partie de l’énergie qui est produite par notre toiture, et en constatons déjà l’intérêt économique en plus de l’aspect environnemental, » déclare Damien Thomas, Directeur Général de Zolux SAS.

Une initiative alignée avec les engagements RSE du Groupe Zolux

Ce projet s’inscrit dans le cadre du pilier « Mieux pour ma Planète » de la démarche de responsabilité sociétale Horizon du Groupe Zolux, visant à réduire son impact environnemental. Il a également contribué à l’obtention du label « Biodiversity » en 2023 pour ce bâtiment, récompensant la performance des projets immobiliers ainsi que la préservation de la biodiversité. « Nous sommes fiers d’accompagner la société Saint-Bernard et le Groupe Zolux dans la mise en œuvre de leurs engagements RSE et de leur transition énergétique. Nous avons été intégrés assez tôt dans les échanges avec la maîtrise d’œuvre GSE et le maître d’ouvrage Zolux, pour valider ensemble certains choix techniques. Le partage d’une exigence élevée et d’un état d’esprit constructif entre les parties prenantes a aussi été facteur de succès dans ce projet, » commente Mathieu Cambet, Directeur Général Adjoint, en charge du solaire photovoltaïque chez GreenYellow France.