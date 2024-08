ManOrga obtient l’ETN pour sa nouvelle ombriÃ¨re solaire SOLUMBRA : une avancÃ©e majeure dans le secteur des EnR

ManOrga, acteur incontournable de la conception et fabrication de solutions de stockage et d’aménagement industriel, franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la transition énergétique. Son ombrière solaire SOLUMBRA vient d’obtenir l’ETN. Un précieux sésame pour percer sur le marché !

Notre entreprise a obtenu l’approbation de son Étude de Technique Nouvelle (ETN) pour la SOLUMBRA, notre ombrière solaire de dernière génération. Ce label confirme l’excellence technique et la fiabilité de notre produit, ouvrant ainsi la voie à son déploiement sur le marché.

Une innovation au service de la transition énergétique

La SOLUMBRA est bien plus qu’une simple structure d’ombrage. C’est une solution innovante qui allie fonctionnalité, durabilité et performance énergétique. Conçue pour répondre aux besoins croissants en énergie solaire, elle s’intègre parfaitement dans les projets d’aménagement de parkings, qu’ils soient destinés à des zones commerciales, industrielles ou résidentielles.

Une conception unique pour des performances optimales

La SOLUMBRA se distingue par sa conception robuste et élégante, pensée pour maximiser la production d’énergie tout en offrant un abri esthétique et sécurisé. Grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité, cette ombrière garantit une longévité exceptionnelle, même dans des conditions climatiques exigeantes. Ses principales caractéristiques incluent :

Haute efficacité énergétique : La SOLUMBRA est équipée de panneaux solaires dernière génération, offrant un rendement optimal en toutes saisons.

Modularité et adaptabilité : Disponible en plusieurs configurations, elle s’adapte aux dimensions et aux besoins spécifiques de chaque projet.

Facilité d’installation : Sa conception modulaire permet une installation rapide, réduisant ainsi les coûts et les temps d’arrêt sur site.

Résistance et durabilité : Conçue pour durer, la SOLUMBRA résiste aux intempéries et aux charges mécaniques élevées, tout en nécessitant peu d’entretien.

Une reconnaissance officielle qui ouvre de nouvelles perspectives

« L’obtention de l’ETN pour la SOLUMBRA témoigne de notre engagement à offrir des solutions à la pointe de la technologie, tout en respectant les normes les plus strictes de sécurité et de performance. Cette reconnaissance officielle nous permet de proposer notre ombrière solaire dans de nombreux projets, avec l’assurance qu’elle répond aux exigences techniques et environnementales en vigueur » précise le communiqué.

Encadré

Quid de ManOrga ?

Depuis plus de 50 ans, la société nordiste ManOrga conçoit, fabrique et distribue des solutions innovantes pour l’aménagement industriel et la production d’énergie solaire. Grâce à son expertise, elle accompagne ses clients dans la réalisation de projets sur mesure, en mettant l’accent sur la qualité, la durabilité et l’efficacité.