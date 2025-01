Bienvenue Ã  lâ€™European Solar Startup Award 2025, oÃ¹ lâ€™innovation rencontre la transition Ã©nergÃ©tique !

SolarPower Europe, l’association de l’ensemble du secteur solaire européen, est là pour soutenir les startups solaires les plus brillantes. Alors que l’énergie solaire s’est imposée comme la technologie la plus polyvalente et qu’elle renforce son rôle pour devenir la principale technologie énergétique, l’association recherche des pépites, des startups intelligentes pour relever les défis de la transition énergétique et présenter des solutions innovantes qui aident l’énergie solaire à devenir la première source d’énergie en Europe. Ce concours est l’occasion de présenter des idées qui peuvent façonner l’avenir d’un système énergétique basé sur l’énergie solaire.

Les entreprises participant à l’European Solar Startup Award seront examinées par un jury sélectionné au cours de deux tours de sélection distincts. Le deuxième tour de sélection est public et nécessite un pitch en ligne devant le jury. Le 27 mars 2025, les finalistes pourront présenter leurs travaux de start-up solaire au SolarPower Summit 2025 à Bruxelles. Les participants au SolarPower Summit voteront pour le gagnant. Le lauréat de l’European Solar Startup Award 2025 sera annoncé lors de l’événement. Le prix est de 5000 €.

Pour l’European Solar Startup Award 2025, SolarPower Europe invite toutes les startups basées en Europe et actives dans le domaine de l’énergie solaire à participer, y compris, mais sans s’y limiter, les entreprises travaillant avec :

Des dispositifs de production d’énergie solaire

Des composants du système solaire, y compris les technologies, telles que le stockage par batterie, qui soutiennent la flexibilité de l’énergie solaire

Des solutions d’énergie solaire pour électrifier le chauffage

Des modèles économiques solaires innovants basés sur des solutions numériques

Les startups doivent avoir fait leurs preuves, ne pas avoir plus de cinq ans et n’employer pas plus de 30 ETP.

Encadré

Les dates à retenir

07/01/2025 – Ouverture des inscriptions

21/02/2025 – Date limite de dépôt des candidatures

28/02/2025 – Annonce de la présélection (max. 10 startups)

06/03/2025 – Événement de pitch (en ligne)

13/03/2025 – Annonce des finalistes (3 startups)

27/03/2025 – Cérémonie de remise des prix au SolarPower Summit à Bruxelles

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDrqUqfhy-7nv3cp6fJdrME7IVDiItQn7wPuTXV_fQinUiA/viewform