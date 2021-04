Câ€™est Ã  lire/ Dans le magazine La Recherche, Daniel Lincot Ã©voque les atouts de la pÃ©rovskite et Ã©voque lâ€™avenir du solaire

Sous le titre : « La pérovskite donne un solide avantage au solaire », Daniel Lincot livre un entretien passionnant à notre confrère le magazine La Recherche sur un demi-siècle de solaire. Le directeur de recherche au CNRS, qui a découvert le solaire dans les années 70 en plein choc pétrolier, y consacrera sa carrière. Au cours de ces cinquante dernières années, il a connu les fluctuations de cette incroyable énergie renouvelable, de la traversée du désert des années 80-90, à la renaissance lors de la première décennie du XXIème siècle, stimulée par une baisse drastique des coûts industriels de production et l’émergence ultra rapide d’un matériau surdoué la pérovskite. « J’ai été toujours partisan des couches minces : leur fabrication est moins coûteuse, plus économe en matériaux, et elle aussi plus rapide » affirme-t-il dans le papier. Il confirme aussi que « le photovoltaïque est aujourd’hui la source d’électricité la moins chère ». Au-delà de l’expertise technologique unique du physicien chimiste sur la pérovskite notamment, Daniel Lincot n’hésite pas lors de cet entretien finalement à répondre “par le haut” et sur le plan scientifique à toutes les attaques menées contre le photovoltaïque et les énergies renouvelables depuis plusieurs mois. La meilleure des façons de mettre les points sur les i…