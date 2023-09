Des citoyens de Sautron (44) crÃ©ent une association pour dissÃ©miner le solaire sur leur territoire

Sauterci pour SAUTRON Energies Renouvelables Citoyennes est née de la volonté de trois Sautronnais de devenir des acteurs de la transition énergétique. Devant l’évidence de la nécessité de profonds changements, ces citoyens engagés ont préféré miser sur l’action sur le thème de la production d’énergie solaire citoyenne.



Nos sociétés ont besoin d’énergie, même si des efforts doivent être faits pour l’économiser. Il est impératif de remplacer la production actuellement opérée par des moyens polluants (centrales thermiques) ou présentant un niveau de risque significatif (nucléaire) par des modes renouvelables et propres. « Dans le cadre de notre association qui se veut ancrée dans la commune de Sautron, le solaire est la seule solution envisageable » confie les trois fondateurs de l’association.

Maîtriser le sujet localement dans un écosystème local et régional



Il est fortement souhaité de redonner la maîtrise de cette production d’énergie aux habitants des territoires concernés. C’est pourquoi la démarche sera le plus possible locale que ce soit en termes de fournisseurs de solutions (panneaux et installateurs) d’études de mise en œuvre et de gestion des centrales photovoltaïques, de financement et de gestion. Cette volonté d’ancrer l’action dans le local s’accompagnera d’une intégration dans le riche écosystème qui s’est créé autour du sujet et notamment de Cowatt, société à statut coopératif ligérienne, qui fédère et soutient les projets sur le sujet. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables.

Trois moyens seront mis en œuvre :

- booster l’achat de panneaux installables simplement, et dans certains cas par les particuliers eux-mêmes, permettant de produire une quantité d’énergie étalant la consommation de fond en informant et en organisant des achats groupés.

- booster l’installation de panneaux photovoltaïques pour autoconsommation et revente du surplus sur les toitures de bâtiment petits et moyens en en faisant la promotion et en organisant des appels d’offre groupés pour rendre les solutions plus attractives sur le plan financier.

- mettre en œuvre des centrales de taille moyenne à grande sur des toits de bonne taille (200 m² au moins) pour revendre le courant produit via ENERCOP.

L’association mènera les études avec le soutien de Cowatt. Si les études confirment la viabilité du projet, Cowatt organisera la mise en œuvre et assurera l’exploitation. SAUTRECI contribuera au financement des projets en sollicitant l’épargne locale (en moyenne les projets sont financés pour le tiers par l’épargne locale et pour les deux tiers par des emprunts). CQFD !